La partita contro il Napoli ha mostrato una Juventus importante nei primi 60 minuti, con una difesa organizzata ed un gioco davvero interessante imbastito sin dai difensori centrali. Nonostante l'assenza di Chiellini, i centrali Bonucci e De Ligt hanno retto la forza offensiva del Napoli per gran parte della partita ma da metà del secondo tempo l'evidente calo fisico con alcuni errori di settore hanno portato la società campana a pareggiare la partita, e se non ci fosse stato l'errore di Koulibaly nei minuti di recupero, la Juventus avrebbe pareggiato una partita in gran parte dominata.

Dato l'infortunio di Chiellini, Sarri ha deciso di dare fiducia a De Ligt che si è disimpegnato discretamente ma è stato colpevole in almeno due dei gol del Napoli. Prima del match il giocatore ha parlato al giornale olandese 'De Telegraaf', soffermandosi sull'inizio della sua esperienza in bianconero. Ha parlato del lavoro che sta effettuando alla Continassa e di come la Juventus sia molto attenta ai minimi particolari.

La Juventus è attenta ai minimi dettagli

Dopo le parole post Parma in cui il difensore olandese ha sottolineato il disappunto per non aver giocato titolare, l'intervista effettuata dopo l'infortunio di Chiellini al giornale olandese 'De Telegraaf' ha sicuramente mostrato un giocatore molto più tranquillo e pronto a giocare titolare accanto a Bonucci. Si è poi soffermato sull'ambientamento a Torino e sul fatto che sta studiando l'italiano per facilitare l'adattamento in Italia.

Avere la vicinanza della ragazza è molto importante per De Ligt, che da quando a Torino ha avuto modo di visitare alcuni paesi di montagna vicino al capoluogo piemontese. Sulle visite mediche effettuate nella J Medical, il giocatore è rimasto favorevolmente sorpreso dall'attenzione dei medici al giocatore, addirittura hanno visitato i denti, segnale evidente come la società bianconera sia attenta ai minimi dettagli.

'In allenamento facciamo scintille, tutti vogliono vincere la partitella'

In merito invece agli allenamenti effettuati alla Continassa, il difensore ha parlato della voglia di vincere di ogni giocatore anche durante le partitelle, ci sono vere e proprie scintille, fattore importante per essere competitivi nelle partite ufficiali. In merito invece alla titolarità alla Juventus, Sarri sin dall'inizio è stato chiaro con l'olandese sottolineando che ci vuole tempo per i suoi difensori di imparare i dettami tecnici del tecnico toscano anche se in qualche modo l'infortunio di Chiellini ha aperto prima del tempo la possibilità al difensore olandese di giocare titolare nella Juventus.