La Juventus vista nel match contro il Napoli nella seconda giornata di Serie A è una squadra in piena rivoluzione tattica, che nonostante i numerosi errori difensivi, ha sorpreso per pressing, organizzazione e soprattutto gioco offensivo. Sull'evoluzione tattica della nuova Juventus di Sarri ha parlato il noto giornalista di Calciomercato.com, Stefano Discreti, che nel suo editoriale sul noto sito sportivo, si è soffermato in particolar modo sul match contro il Napoli, notando come sia in atto una vera e propria evoluzione del gioco bianconero.

Il giornalista ha infatti confrontato la Juventus di Allegri dello scorso anno, che giocò all' 'Allianz Stadium' per lo 0 a 0 contro il Napoli, a dispetto di questa nuova Juventus, che nei primi 60 minuti ha mostrato una voglia di vincere che ricorda la prima Juventus di Antonio Conte. Lo stesso giornalista ha parlato anche di mercato, e la speranza è che si chiuda quanto prima così che il tecnico toscano potrà lavorare in maniera definitiva sulla rosa che rimarrà a disposizione.

La rivoluzione tattica di Maurizio Sarri

Il giornalista Discreti è rimasto sorpreso non solo dal gioco espresso dalla Juventus di Maurizio Sarri, ma anche dall'aggressività della squadra, dimostrata anche da chi è stato considerato partente fin dai primi giorni del calciomercato estivo (su tutti Khedira, Matuidi e Higuain). A proposito dell'argentino, il noto giornalista si augura che gli venga affidata definitivamente la maglia numero nove, che merita per l'impegno e la voglia di Juventus che ha dimostrato sin dal primo giorno che è ritornato a Torino dopo il prestito al Chelsea.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

L'argentino ha dimostrato di essere la migliore punta per giocare a fianco di Cristiano Ronaldo e secondo il giornalista, l'arrivo di Icardi non servirebbe alla Juventus. Soffermandosi sulla partita, il giornalista ha dichiarato che i bianconeri avrebbero dovuto stare almeno quattro o cinque a uno, prima del finale non di certo notevole della Juventus che ha portato il Napoli a pareggiare. Di certo, questo è uno spettacolo che all' 'Allianz Stadium' era da anni che i tifosi bianconeri non ammiravano.

Finalmente una Juventus spettacolare

Lo stesso giornalista ha notato che, oltre agli errori difensivi, ci sono state delle grandi giocate a livello offensivo, su tutti spiccano Douglas Costa, autore di due assist decisivi. Inoltre Discreti ha espresso felicità dal fatto che Paratici ha dichiarato fuori dal mercato Paulo Dybala, secondo il giornalista infatti il 10 bianconero potrebbe rivelarsi un giocatore molto importante per la nuova Juventus di Maurizio Sarri.

Discreti ha dichiarato che i bianconeri ancora sono in fase di costruzione ma le premesse per una grande squadra ci sono tutte, in attesa dell'inserimento dei nuovi acquisti.