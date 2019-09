Dopo la preziosa vittoria di Lentini, il Bari di mister Cornacchini torna in campo per la seconda giornata del campionato di Serie C Girone C: ospite al San Nicola la Viterbese Castrense, reduce dal successo interno contro la Paganese alla prima stagionale.

Seppur con fatica, i biancorossi hanno conquistato i primi tre punti al ritorno in Lega Pro, grazie alle reti di Antenucci su rigore e D'Ursi quasi allo scadere: al Sicula Trasporti Stadium la corazzata pugliese ha incontrato grosse difficoltà nell'impostare il gioco, complice anche la particolare intraprendenza dei bianconeri di casa.

I gialloblù del neo tecnico Giovanni Lopez, allo stesso modo, hanno strappato solamente nel finale i primi tre punti della stagione: la riammessa Paganese ha venduto cara la pelle, riuscendo a rispondere in tempo con Alberti alla rete del vantaggio di Tounkara. Quasi allo scadere Antezza fissa il risultato sul 2-1 finale, che consente ai laziali di iniziare nel migliore dei modi il campionato.

Bari-Viterbese, le probabili formazioni

In vista della sfida in programma questo pomeriggio allo stadio San Nicola alle ore 17.30, i tecnici Cornacchini e Lopez dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

BARI (4-4-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Costa; Kupisz, Hamlili, Scavone, Terrani; Simeri, Antenucci.

Allenatore: Cornacchini

VITERBESE (3-5-2): Vitali; Baschirotto, Markic, Atanasov; De Giorgi, Bezziccheri, Antezza, Vandeputte, Errico; Volpe, Tounkara. Allenatore: Lopez

Tabellino Bari-Viterbese

ARBITRO: Matteo Marcenaro della sezione di Genova (Severino-Ciancaglini)

