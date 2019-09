Questo un luned di riposo per la Juventus che per da domani, marted 10 settembre, riprender a lavorare in vista di un periodo molto intenso di partite. Infatti, i bianconeri giocheranno ben sette sfide in 23 giorni e dunque Maurizio Sarri dovr attingere a piene mani dalla sua rosa per permettere a tutti di riposare.

Da domani, la Juve inizier a mettere nel mirino questo periodo cos intenso e il tecnico toscano dovr decidere se cominciare a ruotare i suoi uomini gi sabato contro la Fiorentina.

La sensazione che contro i viola e l'Atletico Madrid i cambi non saranno molti, anche se qualche novit si dovrebbe iniziare a vedere. Una delle certezze dalla quale ripartir Maurizio Sarri sar Douglas Costa. Il brasiliano con l'arrivo del nuovo tecnico si completamente ristabilito e questa estate ha fatto un grande lavoro per essere al top. Stando a quanto riporta Tuttosport, Douglas Costa si allenato duramente alla Continassa anche e soprattutto per rinforzare il polpaccio che gli ha causato alcuni problemi.

Marted la Juve torner alla Continassa

Da marted pomeriggio, la Juventus sar di nuovo al lavoro alla Continassa per preparare la sfida contro la Fiorentina. La preparazione inizier ancora con un gruppo ristretto visto che mancheranno ancora molti nazionali. I primi che faranno il ritorno alla base saranno Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci e Miralem Pjanic. Loro tre hanno esaurito gli impegni con le rispettive nazionali nella giornata di ieri.

Bernardeschi, Bonucci e Pjanic saranno cos a disposizione di Sarri per pensare alla gara contro la Fiorentina. Il difensore viterbese e il numero 5 juventino sabato saranno certamente in campo dal primo minuto, mentre l'attaccante di Carrara si giocher il posto con Douglas Costa. Il brasiliano, per, sembra essere in vantaggio, anche perch ha sfruttato la pausa per allenarsi. In ogni caso chi finora ha giocato meno, come appunto Bernardeschi, avr sicuramente le proprie chance visto che dopo la partita contro la Fiorentina ci saranno le sfide contro Atletico Madrid, Verona, Brescia, Spal, Bayer Leverkusen e Inter.

Saranno sette match in 23 giorni e Sarri far ruotare tutti i suoi uomini per avere sempre la squadra al top. Il tecnico per dovr attendere gioved o venerd per entrare nei dettagli di formazione visto che i sudamericani rientreranno solo a ridosso del match del Franchi. Quando la Juve ritrover tutti i nazionali, allora si inizier davvero a mettere nel mirino la sfida contro la Fiorentina.

A gennaio Pjaca partir

In questi giorni, alla Continassa c' anche Marko Pjaca che dopo l'infortunio al ginocchio rimasto alla Juventus per ristabilirsi al meglio.

A gennaio, per, il croato partir e per lui ci saranno molte pretendenti, a cominciare dal Verona che lo aveva gi cercato in estate, ma anche Genoa e Sampdoria. In attesa di cambiare squadra, Pjaca sar aggregato alla Primavera della Juve dove giocher come fuori-quota.