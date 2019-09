Queste sono le ultime ore di mercato e le varie squadre stanno cercando di mettere a segno gli ultimi colpi. Chi non sembra essere al centro di grandi trattative è la Juventus. Il mercato bianconero infatti sarebbe chiuso. Ieri, in ottica Juve si era parlato di un possibile scambio con il Barcellona. Il club blaugrana avrebbe voluto proporre uno scambio alla pari tra Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi. Ma la Juve avrebbe detto no ai catalani e perciò questa trattativa sarebbe sfumata.

Venerato: 'La Juve ha rifiutato lo scambio Bernardeschi-Rakitic'

Nelle ultime ore la Juventus avrebbe avuto dei contatti con il Barcellona. I due club avrebbero parlato di diversi giocatori e in particolare il club catalano avrebbe voluto fare uno scambio alla pari fra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic. Ma il club bianconero, secondo Sky Sport, avrebbe voluto un conguaglio economico di circa 20 milioni e perciò questo affare sarebbe sfumato.

Di questo scambio ne ha parlato anche il giornalista Ciro Venerato, intervenuto a Radio Sportiva: "E' stato proposto anche uno scambio Bernardeschi-Rakitic, ma la Juve ha rifiutato". Dunque l'esperto di mercato ha chiarito definitivamente la questione relativa agli affari tra Juve e Barcellona.

Rugani verso la permanenza

La sessione di mercato che si sta per chiudere è stata piuttosto difficile per Daniele Rugani.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Il numero 24 juventino è stato per gran parte dell'estate al centro di molte trattative. Ormai però Rugani sembra vicino alla permanenza visto l'infortunio di Giorgio Chiellini. Nelle ultime ore si era anche parlato di un possibile ingresso in difesa per la Juventus. I nomi accostati ai bianconeri sono stati quello di Jerome Boateng e Medhi Benatia. Al momento però sembra che la Juve non sia intenzionata a prendere né il tedesco né il marocchino.

Di un possibile ingresso in difesa per i bianconeri ne ha parlato Ciro Venerato a Radio Sportiva: "È stato proposto Boateng, ma i bianconeri preferiscono puntare su Rugani, per il quale sono state rifiutate delle offerte negli ultimi giorni". Dunque il mercato della Juve è da considerarsi chiuso e perciò per eventuali ingressi o uscite se ne riparlerà nella sessione di gennaio.

Icardi verso il Psg

Nel corso di questa estate, il nome Mauro Icardi è stato spesso accostato alla Juventus, anche se i bianconeri non si sarebbero mai fatti realmente avanti per l'argentino.

Adesso comunque ogni rumor di un possibile approdo alla Juve di Icardi si sarebbe fermato, visto che l'attaccante, salvo clamorose sorprese, andrà al Paris Sain -Germain. Icardi si trasferirà in Francia in prestito con diritto di riscatto fissato sui 70 milioni.