Il Calciomercato della Juventus si concentra sulla difesa. Nelle ultime ore di trattative, oggi alle 22 il gong finale, Paratici potrebbe provare a mettere a segno un colpo per la retroguardia di Sarri. L’infortunio di Giorgio Chiellini, out per sei mesi, ha rimesso in moto la ricerca di un centrale. Tanti i nomi usciti, Boateng sembra il più vicino, Mustafi e Lovren sarebbero le alternative in Inghilterra, da non scartare anche il nome di Savic.

L’arrivo di un nuovo difensore è legato però all’addio di Rugani. Venerdì l’ex Empoli sembrava essere stato tolto dal mercato, ma in caso di una buona offerta può ancora lasciare Torino.

Calciomercato Juventus: Boateng prima scelta

Il primo nome sul taccuino di Paratici per il calciomercato della Juventus è Jerome Boateng. Il giocatore è in uscita dal Bayern Monaco e a confermarlo ci sono le scelte di Kovac in questo inizio di Bundesliga.

I titolari sono Sule e Lucas Hernandez, il tedesco ha infatti giocato solo in Supercoppa contro il Borussia Dortmund. Gli incontri sono partiti e un altro indizio per l’addio è arrivato ieri con Boateng assente nelle foto per uno sponsor dei bavaresi.

Sul fatto che non ci sia più spazio per lui nei Campioni di Germania non c’è dubbio e le parti sarebbero vicine ad un accordo. La trattativa sarebbe basata su un prestito secco, una proposta utile per accelerare i tempi che ormai sono decisamente stretti. Per sbloccare l’affare manca solo l’ok di Maurizio Sarri che dovrebbe ancora convincersi della bontà della scelta.

Lovren e Mustafi, obiettivi “inglesi” per la Juventus

Le ultime, frenetiche, ore del calciomercato della Juventus non si ridurranno alla sola trattativa Boateng. Paratici ha bisogno di alternative per non farsi trovare scoperto nel caso in cui il tedesco non dovesse arrivare. Così dall’Inghilterra spunta il nome di Shkodran Mustafi, in uscita dall’Arsenal. Emery non lo ha mai utilizzato in Premier League e l’acquisto di David Luiz gli ha tolto definitivamente ogni spazio in squadra.

Il tecnico dei Gunners ha poi confermato l’addio con queste parole: “Con noi avrebbe poche possibilità di giocare, penso sia positivo per lui lasciare il club”.

L’altra opzione per il mercato della Juve si chiama Dejan Lovren. Il Liverpool lo ha messo alla porta ormai dall’inzio dell’estate. Di lui si era parlato in ottica Milan ma l’alto ingaggio, da oltre 6 milioni a stagione, ha bloccato tutto.

I bianconeri, scrivono in Inghilterra, potrebbero pensare di acquistarlo ma appare scontato che le richieste sullo stipendio debbano scendere e non poco.

Savic, Umtiti e Benatia gli altri nomi

Lasciando l’Inghilterra il calciomercato della Juventus guarda anche alla Spagna per rinforzare la difesa. Stefan Savic dell’Atletico Madrid è un vecchio pallino che già e gennaio poteva approdare a Torino.

La trattativa è ripartita nelle scorse ore ma la richiesta di prestito secco sarebbe stata bocciata da Simeone. Difficile anche che si sviluppi un discorso con il Barcellona per Umtiti eTodibo. Così riprende quota il nome di Benatia. L’addio di Allegri e l’arrivo di Sarri potrebbe riaprire le porte della Continassa al marocchino. Conosce il calcio italiano e sarebbe già pronto per entrare nei meccanismi bianconeri. Insomma il suo arrivo sarebbe un usato sicuro per tappare alcune falle intraviste sia con il Napoli che con il Parma.

La difesa della Juve potrebbe cambiare anche sugli esterni. Il Corriere dello Sport oggi in prima pagina scrive di un possibile scambio con il Paris Saint Germain tra De Sciglio e Meunier. Il laterale bianconero non avrebbe convinto Sarri e così la macchina del mercato è partita anche per lui. L’ultima idea arriva dalla Francia e sarebbe proprio lo scambio con Thomas Meunier, possente belga di quasi un metro e novanta. Laterale destro, in questa stagione è stato utilizzato solo due volte contro Nimes e Rennes. Nelle ultime due uscite dei campioni di Francia con Tolosa e Metz e invece rimasto a guardare.

È quindi la difesa a prendersi la scena nell’ultimo giorno del calciomercato della Juventus. Boateng è in testa nella corsa, ma attenzione ai vari Mustafi, Lovren, Benatia e alla questione De Sciglio. Niente da fare invece per Mauro Icardi che sembra sia stata definitivamente mollato dalla Vecchia Signora. Higuan e Dybala saranno i due centravanti di Sarri per dare l’assalto a campionato, Champions League e Coppa Italia.