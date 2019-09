In questo inizio di stagione, la Juventus sta incontrando non poche difficoltà dal punto di vista difensivo, con il settore arretrato che fatica ad assimilare i dettami tattici del nuovo tecnico Sarri. Alcuni sostenitori bianconeri rimpiangono Massimiliano Allegri, che quando arrivò a Torino dopo l'addio di Conte di certo non venne accolto nella maniera giusta, anche se poi con il lavoro e con i risultati si è conquistato la fiducia dei tifosi bianconeri.

Proprio il prezioso lavoro svolto alla Juventus lo ha portato ad essere uno dei tecnici più apprezzati sul mercato, tant'è che si fa il suo nome per alcune panchine a rischio esonero in Europa: si è parlato di Paris Saint Germain e di Real Madrid.

Ma nelle ultime ore è arrivata una clamorosa indiscrezione lanciata da Tuttosport che confermerebbe l'interesse di alcune società inglesi per il tecnico toscano.

Come è noto Chelsea, Manchester United e Tottenham stanno affrontando un periodo non ideale dal punto di vista dei risultati, e potrebbe quindi aprirsi la possibilità di una panchina in Premier League per l'ex tecnico della Juventus.

L'ex Allegri piacerebbe in Premier: in lizza Chelsea, United e Tottenham

Le recenti indiscrezioni lanciate da Tuttosport parlano della possibilità che Massimiliano Allegri, nonostante abbia scelto di prendersi un anno di riposo, potrebbe a breve rientrare in corsa in qualche progetto sportivo interessante.

In particolar modo uno dei campionati più allettanti dal punto di vista professionale è sicuramente la Premier League, dove tre panchine sarebbero a rischio: Lampard al Chelsea, Solskjaer al Manchester United e Pochettino al Tottenham non stanno raccogliendo i frutti sperati dalle rispettive dirigenze, nonostante gli ingenti investimenti effettuati.

Il tecnico toscano potrebbe essere il sostituto ideale, per lui significherebbe rilanciarsi in un campionato competitivo e soprattutto in società prestigiose.

Di recente si è parlato anche di un interesse per lui anche del Real Madrid e del Paris Saint Germain, che non sarebbero completamente soddisfatte del rendimento rispettivamente di Zidane e Tuchel. Nonostante la volontà di riposarsi, un progetto ambizioso potrebbe quindi convincere il tecnico toscano a prendere in corsa una società.

Il mercato della Juventus

A proposito di mercato, ci attendiamo un gennaio ricco di trasferimenti per la Juventus, soprattutto sul piano delle cessioni: a rischio partenza sarebbero Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca.

Soprattutto gli ultimi due, una volta recuperato dall'infortunio, andranno quasi sicuramente via per acquisire minutaggio e raggiungere quanto prima la forma ottimale.