Il Calciomercato estivo ha visto tra le principali protagoniste la Juventus: l'arrivo di Maurizio Sarri è stata una ventata di novità, a cui hanno fatto seguito gli acquisti di giocatori importanti come De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Buffon e Danilo.

Il direttore sportivo bianconero Paratici ha però incontrato molte difficoltà nelle cessioni, con tanti giocatori considerati in esubero che sono voluti rimanere a Torino per dimostrare il loro valore.

Ci sono poi anche gli infortunati, che sono in fase di recupero ma che potrebbero essere ceduti nel mese di gennaio: parliamo nello specifico di Mattia Perin e di Marko Pjaca. Il portiere ex Genoa è stato vicino al trasferimento al Benfica, ma le visite mediche hanno fermato il trasferimento in quanto deve recuperare ancora dall'infortunio alla spalla. Per quanto riguarda Pjaca invece, prosegue il suo programma di recupero e la bella notizie per il giocatore e per la Juventus è che è tornato ad allenarsi con la prima squadra già ad inizio settimana.

Juve, Pjaca è tornato ad allenarsi

Come dicevamo, l'attaccante croato è tornato ad allenarsi con la prima squadra, ma allo stesso tempo sta facendo un piano di recupero personalizzato che dovrebbe portarlo ad essere in forma entro poco tempo. L'idea della Juventus resta quella di cederlo, probabilmente a gennaio, ma molto dipenderà dalla sua condizione fisica. In questi mesi, potrebbe giocare in Primavera o con la Juventus Under 23 al fine di ottenere quella brillantezza e magari essere pronto per una cessione a gennaio.

Di certo, il croato ha subito in questi anni numerosi infortuni: ben due alla Juventus, che lo hanno condizionato molto nell'adattamento al calcio italiano. Il trasferimento alla Fiorentina della scorsa stagione sembrava un modo per potersi rilanciare in Serie A, ma nei primi mesi non aveva brillato per poi subire in primavera un altro infortunio da cui tuttora sta recuperando.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, sia Perin che Pjaca sono destinati a lasciare la Juventus, se recupereranno in maniera ottimale.

Per quanto riguarda le altre possibili cessioni di gennaio, a rischio partenza ci sono Emre Can e Mandzukic, esclusi da Sarri dalla lista Champions League, ma anche Rugani e Dybala.

Il difensore centrale piace allo Zenit San Pietroburgo ed era vicino al trasferimento in Russia ma l'infortunio di Chiellini ha fermato la trattativa, che potrebbe riaprirsi a gennaio. Per quanto Dybala, l'argentino piace sempre al Tottenham e la società inglese potrebbe presentare un'importante offerta alla Juventus.

D'altronde la Joja è apprezzata molto da mister Pochettino che vorrebbe rafforzare il settore avanzato della squadra inglese.