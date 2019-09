L'Inter è riuscita a cedere Mauro Icardi in questa sessione di calciomercato, ma non senza difficoltà. Il centravanti argentino non era affatto intenzionato a lasciare Milano, tanto da rifiutare le proposte importanti arrivate da Roma, Napoli, Monaco e Arsenal. Alla fine a spuntarla è stato il Paris Saint Germain, ma non è un caso che l'ufficialità sia arrivata solo ieri, in tarda serata, a pochi minuti dal termine del mercato in Francia, che si chiudeva a mezzanotte a differenza dell'Italia, dove si è chiuso alle 22.

Destinazione parigina che, comunque, lasciava perplessità all'attaccante il quale, inizialmente era parso pronto a rifiutare anche il club dello sceicco, Nasser Al Khelaifi.

Icardi e l'arrivederci all'Inter

Alla fine Mauro Icardi ha accettato il fatto di lasciare l'Inter e trasferirsi al Paris Saint Germain. I parigini lo hanno prelevato in prestito oneroso da cinque milioni con diritto di riscatto fissato a sessantacinque milioni di euro.

Prima della firma, però, è arrivato il rinnovo con la società nerazzurra fino a giugno 2022, visto che in caso di mancato riscatto il club meneghino avrebbe rischiato di ritrovarsi in rosa un giocatore in scadenza l'anno dopo.

Cifre importanti quelle percepite da Maurito, che guadagnerà questa stagione quasi otto milioni all'ombra della Tour Eiffel e, in caso di riscatto del Psg, andrebbe a percepire dieci milioni di euro a stagione più bonus per altri quattro anni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter

Ma, nonostante l'importanza della proposta, Icardi sarebbe stato pronto a rifiutare per restare a Milano. Infatti Maurito era convinto di convincere il proprio tecnico, Antonio Conte, a puntare su di lui una volta che sarebbe stata chiusa la sessione estiva di calciomercato, nonostante fosse stato ribadito più volte il concetto che ormai non rientrasse nei piani del club nerazzurro. Per convincerlo a trasferirsi nella Capitale francese, chi gli è vicino e anche la moglie e agente, Wanda Nara, gli hanno fatto notare come questa partenza potrebbe essere solo un "arrivederci", e che nulla potrà mettere in discussione il suo legame con l'Inter, andando a giocare all'estero.

Il rifiuto al Napoli

Il rifiuto più importante in questa sessione di calciomercato di Mauro Icardi è arrivato nei confronti del Napoli. Gli azzurri hanno corteggiato a lungo il centravanti argentino e non è un caso che abbiano atteso fino all'ultimo per ufficializzare l'acquisto di Fernando Llorente. I partenopei avevano messo sul piatto sessantacinque milioni di euro per il suo cartellino, offrendogli un ingaggio da quasi otto milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni.

L'insistenza di De Laurentiis, però, non è bastata a convincere Maurito, il cui futuro sarà in Francia al fianco di fuoriclasse assoluti come Mbappé, Neymar, Di Maria e Cavani.