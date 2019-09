Archiviata la 4ª giornata di campionato, ci attenderà il primo turno infrasettimanale della stagione 2019/20 di Serie A. Ci attenderanno grandi appuntamenti sui campi da gioco, tra i quali spiccherà la sfida tra Inter e Lazio di mercoledì 25 settembre 2019. Il fischio d’inizio a San Siro sarà fissato per le ore 21.00. I nerazzurri, dopo il derby, si troveranno di fronte un’altra avversaria ostica da affrontare.

Non sarà, dunque, un impegno semplice per i ragazzi di Antonio Conte. La passata stagione vinsero i biancocelesti a Milano, imponendosi con il risultato di 0-1, grazie alla rete di Sergej Milinkovic-Savic. L’ultimo successo casalingo dell’Inter risale alla stagione 2016/17, quando trionfò 3-0. A segno in quell’occasione Éver Banega e Mauro Icardi (doppietta). Nella stagione 2017/18, invece, finì 0-0.

Il bilancio complessivo dei nerazzurri a San Siro contro la Lazio è di 41 vittorie, 25 pareggi e 10 sconfitte in campionato. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà stavolta, ricordiamo che la diretta tv sarà esclusivamente su Sky.

Calendario 5ª giornata, programma anticipi e posticipi

La 5ª giornata di Serie A verrà inaugurata dalla sfida tra Hellas Verona e Udinese al Bentegodi. Il match verrà disputato alle ore 19.00 di martedì 24 settembre 2019, con visione su Sky.

In serata, poi, ci attenderà la partita della Juventus, che sarà di scena al Rigamonti contro il Brescia. Fischio d’inizio alle ore 21.00 e diretta tv su DAZN. L’ultima trasferta dei bianconeri in casa delle Rondinelle finì 1-1. Era la stagione 2010/11 e segnarono Alessandro Diamanti da una parte e Fabio Quagliarella dall’altra parte. Il bilancio è comunque positivo, con appena 3 sconfitte in Serie A sul campo del Brescia, a fronte di 9 vittorie e 10 pareggi.

Il turno infrasettimanale proporrà un altro big match mercoledì 25 settembre 2019. Alle ore 19.00 scenderanno in campo Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico, sfida che verrà trasmessa su Sky. In contemporanea alle ore 21.00, invece, ci saranno 5 partite da seguire, oltre a quella dell’Inter già citata precedentemente. DAZN proporrà la visione di Fiorentina-Sampdoria e Spal-Lecce, mentre su Sky si potrà guardare Genoa-Bologna, Napoli-Cagliari e Parma-Sassuolo.

A chiudere il programma della 5ª giornata sarà il posticipo tra Torino e Milan. I rossoneri saranno in trasferta giovedì 26 settembre 2019 alle ore 21.00 La sfida sarà visibile su Sky. La vittoria esterna manca dalla stagione 2011/12, quando ci fu il successo per 2-4. Successivamente si sono registrati 5 pareggi consecutivi, poi la sconfitta per 2-0 della scorsa annata, con i goal di Andrea Belotti e Álex Berenguer.

Non sarà facile neppure stavolta per il Milan riuscire a strappare la vittoria contro i granata, specie dopo le prestazioni dei ragazzi di Walter Mazzarri in questo inizio di campionato. Una volta archiviate queste partite, si tornerà in campo a distanza di poche ore con la 6ª giornata di Serie A, dove spiccherà Milan-Fiorentina.