Neanche il tempo di archiviare il decimo turno che si è quasi alla vigilia dell'undicesima giornata di Serie A. Uno degli anticipi in programma è quello che si giocherà sabato alle ore 18 allo stadio Dall'Ara e vedrà di fronte Bologna e Inter. Due squadre con ambizioni ed obiettivi diversi in questa stagione.

I padroni di casa puntano ad ottenere una salvezza tranquilla e stanno facendo molto bene, nonostante la situazione relativa al proprio tecnico, Sinisa Mihajlovic.

Gli ospiti, invece, puntano ad interrompere il dominio della Juventus, che in Italia dura in maniera incontrastata da otto anni, proprio con artefici due grandi ex, Giuseppe Marotta e Antonio Conte.

Le ultime

Il Bologna, come detto, punta ad una salvezza tranquilla. Attualmente si ritrova a metà classifica, nonostante un inizio travagliato a causa delle notizie relative al proprio allenatore, Sinisa Mihajlovic,

L'Inter ha ambizioni importanti e, a testimonianza di ciò, in estate c'è stato l'ingaggio di Antonio Conte, con il tecnico arrivato per riportare ai vertici della classifica la squadra nerazzurra.

L'obiettivo è quello di fronteggiare la Juventus nella corsa al titolo. Nerazzurri che sono in lotta punto a punto con i bianconeri, nonostante l'emergenza infortuni che sta falcidiando la rosa nerazzurra. La squadra di Antonio Conte viene dal sofferto successo ottenuto sul campo del Brescia per 2-1, con le reti messe a segno da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Una vittoria che ha portato i nerazzurri a 25 punti in classifica, trovando il riscatto dopo il pari interno ottenuto contro il Parma.

Probabili formazioni Bologna-Inter

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, dovrebbe scendere in campo sempre con il 4-2-3-1 visto in questa prima parte della stagione. Solito ballottaggio al centro dell'attacco tra Palacio e Santander. Alle sue spalle, invece, saranno liberi di agire Orsolini, Soriano e Sansone. Davanti alla difesa possibile impiego di Poli e Dzemaili. Ancora out Tomiyasu e Medel, che dovrebbero tornare direttamente dopo la sosta per le Nazionali di novembre.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha gli uomini contati per la trasferta di Bologna, anche se spera di recuperare qualcuno per questa sfida. Il modulo sarà sempre il 3-5-2, ma in mezzo al campo potrebbe esserci una chance per Borja Valero, che farebbe rifiatare Brozovic in vista della trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund. In attacco non è esclusa una chance per Politano al fianco di Lukaku.

Ecco i probabili undici titolari delle due squadre:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Borja Valero, Barella, Asamoah; Politano, Lukaku.