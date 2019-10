La Juventus ha ripreso il campionato dove lo aveva lasciato, ovvero ha vinto l'importante match contro il Bologna, che comunque ha dato filo da torcere ai bianconeri. Anche l'Inter però ha risposto alla squadra allenata da Sarri, grazie ad una faticosa vittoria in casa del Sassuolo. Nonostante un dominio manifestato nel primo tempo, gli uomini di Conte hanno subito l'offensiva del Sassuolo che è riuscito a realizzare tre reti ad una delle difese migliori della Serie A.

La classifica attualmente dice Juventus prima e, ad un punto, proprio l'Inter. A tal riguardo ha parlato il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis, tifoso interista, che a Radio Centro Suono ha sottolineato la forza della Juve, ma allo stesso tempo ha elogiato la sua squadra e l'allenatore Conte, che si sta dimostrando davvero abile come tecnico anche nella gestione delle dinamiche dello spogliatoio.

Anzi, Bonolis ha voluto spezzare una lancia a favore del tecnico pugliese, sottolineando che bisogna finirla a rimarcare la juventinità di Conte, in quanto è un professionista.

'L'Inter mi è piaciuta contro la Juve che ha meritato di vincere'

Paolo Bonolis, a Radio Centro Suono, ha confermato la soddisfazione di vedere un'Inter forte, guidata alla grande da un bravissimo allenatore come Antonio Conte.

Lo stesso conduttore televisivo ha dichiarato, in merito alla partita fra le prime due in classifica in Serie A, che ''l'Inter mi è piaciuta contro la Juventus, che comunque ha meritato di vincere''. Complimenti quindi ai bianconeri, ma allo stesso tempo consapevolezza che il lavoro di Conte è importante e allo stesso tempo ha lanciato una critica a chi continua a criticare la juventinità del tecnico pugliese.

Bonolis ha sottolineato che Conte è un professionista e ha posto come paragone l'arrivo di Ibrahimovic nel periodo di Calciopoli, acquistato dall'Inter proprio dalla Juventus. Lo stesso conduttore televisivo ha confermato che i nerazzurri hanno giocato bene non solo con i bianconeri, ma anche contro il Barcellona, segno evidente del buon lavoro dell'attuale gestione tecnica.

I nerazzurri in Serie A

Nonostante lo stop contro la Juventus prima della sosta per le nazionali, la squadra di Conte ha ripreso a marciare alla grande ottenendo un'importante vittoria contro il Sassuolo.

Prima 70 minuti sontuosi da parte degli uomini di Conte, che poi però hanno subito il ritorno del Sassuolo. La squadra di De Zerbi ha rischiato addirittura di pareggiare, fermandosi sul 4-3 per gli interisti. Mercoledì ritorna la Champions League, in un match molto importante per l'Inter che dovrà necessariamente raccogliere punti se vuole sperare nella qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea.