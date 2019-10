La Juventus, dopo una settimana molto importante dal punto di vista dei risultati, è pronta a riprendere gli allenamenti a ranghi ridotti considerando che la maggior parte dei giocatori in rosa sono impegnati con le nazionali. Oltre al calcio giocato, altro argomento di interesse dei media sportivi è sicuramente il Calciomercato: si pensa infatti alle possibili trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio ed eventualmente anche in estate, quando la Juventus potrebbe regalare altri acquisti a parametro zero.

Ma le esigenze bianconere sono anche quelle di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: uno di quelli a rischio cessione è sicuramente la punta Mandzukic, che dopo essere stato vicino al trasferimento in Qatar a settembre, ha deciso di rimanere alla Juventus aspettando eventualmente il mercato di gennaio. Si è parlato molto della possibilità Manchester United, con Solskjaer che cercherebbe una punta di esperienza e qualità da affiancare ai giovani della squadra inglese.

Nelle ultime ore però è arrivata una clamorosa indiscrezione lanciata dal sito Calciomercato.it che conferma l'interesse dell'Inter per la punta bianconera.

Juventus, Mandzukic piace all'Inter per gennaio come vice Lukaku

Secondo il noto sito sportivo, l'Inter è alla ricerca di un vice Lukaku che possa in qualche modo fare da un'alternativa importante alla punta belga. La punta croata della Juventus potrebbe quindi rappresentare un ottimo acquisto nel mercato invernale e potrebbe fare anche coppia con Lukaku: di certo la trattativa potrebbe risultare difficile considerando il rapporto non ideale fra le due dirigenze ma con un'offerta pesante da parte dell'Inter (almeno 15 milioni di euro) la Juventus non avrebbe problemi ad accettarla.

Inoltre potrebbe in tal caso aprirsi l'eventuale possibilità di una trattativa fra Icardi e Juventus, qualora l'argentino non venga riscattato dal Paris Saint Germain. Oltre a Mandzukic, l'Inter però sta valutando anche altre alternative: si va dalla punta del Brescia Matri, al duo dell'Udinese Lasagna e Okaka, fino ad arrivare a Giroud. Quest'ultimo sta avendo poco spazio nel Chelsea, la punta francese ha bisogno di giocare anche per conquistarsi la convocazione nella nazionale della Francia negli Europei 2020.

Il mercato della Juventus

Oltre a Mandzukic, a rischio cessione ci sono altri giocatori: Rugani potrebbe trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo, soprattutto se il recupero di Chiellini proseguisse in maniera ottimale. Emre Can potrebbe considerare un'offerta dall'estero mentre i recuperati Perin e Pjaca hanno bisogno di giocare e potrebbero trasferirsi in prestito.