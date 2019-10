C'è grande attesa per la prossima partita della Juventus in Champions League. Nel match valido per la terza giornata della fase a gironi, il club bianconero dovrà affrontare in casa la Lokomotiv Mosca. La squadra di Maurizio Sarri si presenta a questo match dopo la sofferta vittoria contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I felsinei sono stati sconfitti per 2-1, grazie alle reti del solito Cristiano Ronaldo (arrivato a quota settecentouno per quanto riguarda le reti in carriera) e di Miralem Pjanic.

Il match contro la Lokomotiv Mosca, in programma martedì 22 ottobre alle ore 21.00 all'Allianz Stadium, vede sicuramente favorita la Juventus, ma gli uomini di Maurizio Sarri dovranno comunque rimanere concentrati.

La Champions League (la cui vittoria manca dal lontano 1996) è il primo obiettivo del club bianconero, dunque non sono ammesse distrazioni. La Juventus ha la possibilità di mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea per club.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Ma vediamo quali potrebbero essere le formazioni del match.

Champions League, Juventus-Lokomotiv Mosca: le probabili formazioni

Per la gara di domani sera contro il Lokomotiv Mosca, Maurizio Sarri dovrebbe confermare gran parte della formazione vista contro il Bologna, ma operando alcuni cambi. In porta, infatti, dovrebbe tornare titolare Szczesny, dopo l'ottima prestazione che Buffon ha offerto nell'ultima giornata di campionato.

In difesa confermati Bonucci, Alex Sandro e Cuadrado, autore di un inzio di stagione davvero ad altissimi livelli. In dubbio De Ligt, che anche nell'ultima giornata non ha dato particolare affidabilità. Il giovane centrale olandese potrebbe essere sostituito da Demiral. Per il turco si tratterebbe dell'esordio assoluto in Champions League. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Matuidi, diventato ormai un elemento insostituibile per Maurizio Sarri.

Confermati Khedira e Pjanic, autore della rete decisiva contro il Bologna. In attacco Sarri potrebbe confermare la coppia formata da Higuain e Cristiano Ronaldo, i quali dovrebbero essere supportati da Bernardeschi in veste di trequartista. L'italiano pare favorito su Dybala, il quale dovrebbe partire dalla panchina anche in Champions League, dopo l'esclusione contro il Bologna.

Il Lokomotiv Mosca, invece, dovrebbe disporsi con Guilherme in porta, Ignatyev, Corluka, Howedes e Rybus in difesa; a centrocampo dovrebbero esserci invece Zhemaletdinov, Barinov, Murilo e Krychowiak, mentre in attacco Smolov dovrebbe essere supportato dall'ex nerazzurro Joao Mario.