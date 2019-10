Il Calciomercato della Juventus continua ad essere concentrato sul baby fenomeno Erling Haaland. A soli 19 anni l’attaccante del Salisburgo ha gli occhi di molti puntati addosso e non potrebbe essere altrimenti dopo il suo inizio di stagione. Il norvegese ha messo a segno in 16 gare ben 19 reti di cui quattro in Champions League. In Europa ha brillato particolarmente con la tripletta all’esordio e il gol contro il Liverpool e proprio queste prestazioni hanno attirato l’attenzione di tantissimi club.

La corsa è partita e in Austria si stanno già sfregando le mani. Haaland è infatti stato acquistato nel gennaio scorso per soli 5 milioni dal Molde. Una mossa lungimirante se si pensa che oggi, secondo il sito specializzato transfermarkt, il suo cartellino è già arrivato a quota 12 milioni. Un prezzo che sarebbe destinato a salire soprattutto se il gigante che viene dal Nord dovesse continuare a segnare a raffica.

Calciomercato Juventus: il Barcellona in vantaggio per Haaland

Gli ultimi rumors per il calciomercato della Juventus non sono però incoraggianti. Secondo quanto riferito dai media inglesi infatti per Haaland sarebbe balzato in testa il Barcelona che lo monitora da mesi. Valverde sta cercando un rimpiazzo di Suarez che continua a segnare con continuità, ma ha 32 anni. Per qualche stagione sarà ancora il riferimento offensivo dei blaugrana, ma non si può perdere tempo per cercarne il sostituto.

Il tempo per recuperare lo svantaggio però non manca visto che a gennaio Haaland non si muoverà dal club austriaco per continuare a crescere.

La Juventus aveva già provato ad imbastire una trattativa con il calciatore approfittando anche del fatto che il suo agente è Mino Raiola. Le parti si sarebbe incontrate, ma il baby bomber avrebbe rifiutato il trasferimento. Il motivo è semplice, era troppo presto e il ragazzo è fortemente convinto di dove giocare con continuità per migliorare e arrivare al grande salto preparato.

Il fatto che la Juve cerchi un attaccante è legittimato dalla rosa di Sarri. Higuain e Cristiano Ronaldo sono ben oltre i trent’anni e con Mandzukic in partenza le alternative vanno cercate prima di rimanere sguarniti nel reparto offensivo.

Haaland alla Juventus? Attenzione a Napoli e ai due club di Manchester

Un diciannovenne che segna 19 gol in 16 partite ovviamente non può essere nel mirino di sole due squadre.

Così nelle ultime ore anche il Napoli si sarebbe inserito nella corsa per Erling Haaland, o almeno così scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. Un bomber ad Ancelotti potrebbe venire utile visto che Mertens non ha ancora rinnovato e che le alternative sono un Milik con le polveri bagnate e Llorente che però si avvia verso la fine della carriera.

Uscendo dai confini nazionali, lo scandinavo continua ad avere molti estimatori dalle parti di Manchester.

Lo United lo guarda ormai da tempo e anche il City sembra potersi inserire nella corsa. Solksjaer in particolare ha bisogno di un bomber visto che Lukaku non è stato sostituito. Mandzukic è il nome caldo per gennaio, ma servono anche acquisti per un progetto più a lunga gittata. E poi c’è il Real Madrid, altro club che sembra aver drizzato le orecchie nonostante sia in trattativa per rinnovare il contratto a Benzema. La corsa ad Haaland continua e se oggi non ci sono buone notizie per il calciomercato della Juventus non manca il tempo per cambiare le carte in tavola.