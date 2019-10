La Juventus è ovviamente impegnata soprattutto sul calcio giocato, dopo una settimana quella scorsa molto importante dal punto di vista dei risultati: le vittorie in Champions League contro il Bayer Leverkusen ed in Serie A contro l'Inter hanno dato nuove consapevolezze ad una rosa già forte. La sosta per le nazionali sposta l'attenzione mediatica verso il Calciomercato, con le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato di gennaio.

L'esigenza principale della Juventus è alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori ma sarà necessario anche puntellare la squadra in considerazione al fatto che mancano alcune alternative ai titolari. Su tutti uno dei più impiegati è il terzino sinistro Alex Sandro, che complici anche gli infortuni di De Sciglio e Danilo (che sono terzini destri ma che possono giocare anche sulla sinistra), sta giocando molto senza possibilità di riposo.

L'unica partita saltata è stata quella contro la Spal ma solo per motivi familiari, in quanto è dovuto tornare in Brasile per un lutto familiare. In quell'occasione è stato adattato Matuidi come terzino sinistro, con ottimi risultati. Resta l'esigenza di trovare un'alternativa ad Alex Sandro e secondo il noto sito sportivo Calciomercato.com, il giocatore apprezzato da Maurizio Sarri per la fascia sinistra sarebbe Emerson Palmieri.

Juve, Emerson Palmieri piace a Sarri per la fascia sinistra

Come scrive il noto sito sportivo, il giocatore che piace per la fascia sinistra per il mercato di gennaio è Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea è titolare nella società inglese anche se recentemente è stato condizionato da un infortunio subito nella nazionale italiana a settembre. Ha un contratto con il Chelsea fino al 2022 e ci sarebbe una volontà di un rinnovo per altri due anni.

Resta però l'interesse della Juventus ed un eventuale ritorno in Italia sarebbe apprezzato anche dall'italo-brasiliano. Di certo il costo del giocatore è notevole, ha infatti una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Emerson Palmieri interessa alla Juventus e a Maurizio Sarri, e probabilmente qualora non arrivasse a gennaio l'offerta potrebbe essere posticipata in estate.

Ovviamente la Juventus ha bisogno anche di cedere alcuni giocatori in esubero: su tutti spiccano i nomi di Rugani, Emre Can e Mandzukic che interessa al Manchester United. Per quanto riguarda invece i 'recuperati' Perin e Pjaca, potrebbero trasferirsi in prestito. Sul portiere ex Genoa ci sarebbe l'interesse del Benfica mentre per il centrocampista offensivo croato potrebbe esserci un trasferimento in Italia, piace a Sampdoria e Genoa.