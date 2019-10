Uno degli argomenti più dibattuti dai media sportivi è il Calciomercato, di cui protagonista come al solito è la Juventus, che a gennaio è pronta a cedere alcuni esuberi della rosa. Su tutti il nome più chiacchierato è quello di Mario Mandzukic, oramai fuori rosa e che è in attesa del calciomercato invernale per potersi rilanciare dopo mesi di inattività. Come scrive Tuttosport, la probabile destinazione di Mandzukic è il Manchester United, anzi, secondo il noto giornale sportivo torinese, ci sarebbe già un'intesa contrattuale fra la punta croata e la società inglese.

Juve, Mandzukic avrebbe già un'intesa con il Manchester United

Secondo Tuttosport, ci sarebbe già un'intesa fra la punta bianconera ed il Manchester United, alla ricerca di una punta di esperienza di qualità da affiancare ai giovani del settore avanzato inglese. Sarebbe proprio la volontà di Mandzukic di giocare in un campionato competitivo come la Premier League a motivare il rifiuto del croato all'offerta ricca di alcune società del Qatar, arrivata in settembre.

La Juventus spera di ricavare una discreta somma dalla sua cessione, ma allo stesso tempo potrà sistemare il bilancio, in quanto il croato ha un contratto con la Juventus fino al 2021 e percepisce sei milioni di euro a stagione. In estate i bianconeri chiedevano circa 15 milioni di euro per il giocatore, ma è probabile possano accontentarsi anche di un'offerta minore, intorno ai 10 milioni di euro.

Le indiscrezioni

Nei giorni scorsi è stato visto all'Old Trafford l'ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri accanto a Patrice Evra ad assistere ad un match della squadra allenata da Solskjaer. Possibile indizio di mercato, in quanto la stampa inglese starebbe sostenendo l'indiscrezione secondo la quale il tecnico toscano è pronto a diventare il nuovo tecnico del Manchester United, considerando anche i risultati non ideali raccolti dal tecnico norvegese.

Candidatura sostenuta anche da Paul Pogba che è cresciuto alla Juventus grazie anche a Massimiliano Allegri. Quest'ultimo quindi potrebbe ritrovare anche un suo ex fidato giocatore alla Juventus, appunto Mandzukic.

Il mercato della Juventus

Oltre a Mandzukic, la Juventus potrebbe decidere di cedere altri giocatori nel mercato di gennaio: molto dipenderà dal recupero di Chiellini, ma e provabile che possa partire Rugani, destinazione Zenit così come Emre Can, che vuole giocare titolare anche perché punta ad essere convocato per gli Europei 2020.

Infine anche i recuperato Perin e Pjaca potrebbero lasciare in prestito la Juventus: il portiere ex Genoa piace al Benfica, mentre per il centrocampista offensivo croato ci sarebbe l’interesse di Sampdoria e Genoa.