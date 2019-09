A tenere banco in questi giorni è sicuramente la Champions League, con la Juventus che martedì affronterà il Bayer Leverkusen in un match molto importante per la classifica del girone: vincere significherebbe gettare le basi per la qualificazione agli ottavi. Oltre al calcio giocato, altro argomento di discussione fra i media sportivi è il Calciomercato, nonostante si sia chiuso da più di 20 giorni.

Si parla molto delle trattative che potrebbero svilupparsi per gennaio, in particolar modo la Juventus dovrà lavorare alle cessioni per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Oltre alle possibili partenze, arrivano interessanti indiscrezioni su eventuali acquisti che la Juventus potrebbe già effettuare a gennaio: uno degli obiettivi dell'estate è stato sicuramente Paul Pogba che è stato vicinissimo all'addio al Manchester United.

I recenti risultati non ideali della squadra di Solskjaer hanno acuito il disagio del centrocampista francese che spera di lasciare lo United già a gennaio. Fra l'altro il rapporto fra il giocatore ed il suo tecnico non è di certo dei migliori, come riporta anche il Sun.

Il rapporto con Solskjaer si sarebbe incrinato

Come scrive il noto giornale sportivo inglese, il rapporto fra Pogba e Solskjaer non sarebbe ideale: l'ultima situazione creatasi in EFL Cup, quando il tecnico non gli ha dato la fascia di capitano e allo stesso tempo lo ha escluso dalla lista dei rigoristi, avrebbe peggiorato il tutto ed è probabile che il campione del mondo di Russia 2018 chieda la cessione a gennaio.

In questo senso, però, le uniche società che potrebbero investire sul francese sono Juventus e Real Madrid, interessate al centrocampista già in estate. Per caricarsi un affare molto oneroso, però, il club campione d'Italia è obbligato ad almeno un paio di cessioni 'pesanti'.

Il mercato della Juventus

Pogba potrebbe rappresentare un'ottima opportunità di mercato per gennaio, anche se la necessità della dirigenza bianconera restano le cessioni: a rischio partenza ci sono Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca.

Il difensore centrale potrebbe trasferirsi allo Zenit qualora il recupero di Chiellini proseguisse in maniera ottimale mentre la punta croata, dopo il mancato passaggio in Qatar, potrebbe considerare le offerte che arrivano dalla Premier League, su tutte quella del Manchester United. I recuperati Perin e Pjaca dovrebbero andare a giocare altrove, il portiere ex Genoa interessa allo Sporting Lisbona mentre il centrocampista offensivo croato potrebbe trasferirsi in prestito alla Sampdoria o al Genoa.

Per quanto riguarda Emre Can, i recenti attestati di stima di Sarri potrebbero portare alla conferma del giocatore, anche se in caso di offerta importante, la Juventus potrebbe decidere di lasciarlo partire.