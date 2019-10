La Juventus è pronta a disputare la partita di Serie A, prevista per domenica contro il Lecce: a tenere banco però in questi giorni è anche il Calciomercato e le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato di gennaio. I bianconeri dovranno necessariamente alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori ed i principali indiziati a lasciare la Juventus sono Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca.

A questi però potrebbe aggiungersi anche un nuovo arrivo in estate, Rabiot: il centrocampista francese sta deludendo in questo inizio stagione, anche se ultimamente Maurizio Sarri gli sta dando molta fiducia, avendolo schierato titolare contro il Bologna e per gli ultimi 30 minuti del match di Champions League. Resta però la difficoltà di adattamento del francese, che arriva da un anno di inattività al Paris Saint Germain. Secondo il Daily Mail, il Tottenham potrebbe presentare un'offerta per il centrocampista francese già nel calciomercato invernale.

Juve, Rabiot potrebbe lasciare a gennaio: piace al Tottenham

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, nello specifico dal Daily Mail, il centrocampista francese Rabiot, arrivato alla Juventus in estate a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, potrebbe già lasciare i bianconeri a gennaio per trasferirsi al Tottenham. La società inglese, che sta deludendo in Premier League (a differenza che in Champions League, dove sta raccogliendo notevoli risultati), è alla ricerca di un centrocampista che sappia unire quantità e qualità.

La sua fisicità potrebbe essere utile in un campionato come la Premier League, inoltre il Tottenham probabilmente cederà nel calciomercato invernale il centrocampista danese Eriksen, in scadenza di contratto a giugno 2020, proprio per cercare di monetizzare ed evitare di perderlo a parametro zero. Sul danese ci sarebbe l'interesse di molte società, su tutte Barcellona, Real Madrid e Juventus.

Le trattative della Juventus

Abbiamo parlato delle possibili cessioni della Juventus, si attendono novità sul futuro di Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca: la punta croata, dato vicino al Manchester United, potrebbe accettare anche una possibile offerta del Milan, alla ricerca di giocatori di esperienza da aggiungere ad una rosa giovane.

Il centrocampista tedesco invece non è stato molto impiegato da Sarri e per evitare di perdere un'eventuale convocazione agli Europei 2020 con la Germania potrebbe decidere di lasciare i bianconeri. Infine Perin e Pjaca, che hanno stanno recuperando dai rispettivi infortuni della scorsa stagione, potrebbe decidere di trasferirsi in prestito: piacciono rispettivamente a Benfica e a Samp e Genoa.