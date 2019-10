La Juventus è da sempre attenta ai giovani calciatori e gli acquisti arrivati in estate dei vari Cerri, Finnan e Joel Ribeiro per l'Under 16 ne sono la dimostrazione. Sono arrivati importanti investimenti sui giovani anche per la formazione Under 23 (che disputa il campionato di Serie C), su tutti Mota Carvalho, Han e Rafia, e per la prima squadra, ovvero De Ligt, Demiral e Pellegrini.

Come scrive il noto sito sportivo Tuttomercatoweb.com, la Juventus da tempo segue un giovane centrocampista offensivo classe 2003 del Velez Sarsfield, Matias Soule, e come confermato dallo stesso sito, il giocatore sarebbe vicinissimo al trasferimento in bianconero.

Un acquisto importante per le giovanili e potrebbe essere già utilizzato nella squadra Primavera o eventualmente nella Juventus Under 23. I bianconeri avrebbero deciso di velocizzare la trattativa, anche perché il giocatore è seguito da molte società europee ed il fatto che abbia passaporto comunitario avrebbe sicuramente agevolato l'affare.

Juventus, dal Velez sarebbe vicino l'acquisto di Matias Soule

Secondo il noto sito sportivo Tuttomercatoweb, la Juventus sarebbe molto vicina al tesseramento del centrocampista offensivo del Velez Sarsfield Matias Soule.

Il giocatore da mesi è seguito dai bianconeri, che appena avuta l'opportunità avrebbero deciso di velocizzare la trattativa per la sua acquisizione, la quale non è stata ancora definita ma mancherebbero solo i dettagli.

Il giocatore appena 16enne è un mancino ma ama giocare come centrocampista offensivo destro o centrale ed è dotato di un ottimo tiro con entrambi i piedi. Deve ovviamente migliorare in fisicità, ma data la sua giovane età avrà tempo e modo per farlo.

Come caratteristiche ricorda molto Paulo Dybala, anche se l'attuale numero 10 bianconero ha evidentemente una fisicità diversa rispetto al giovane del Velez Sarsfield. La speranza del club è che Matias Soule possa ricalcare le gesta del connazionale.

Il mercato di gennaio della Juventus

Il lavoro di programmazione da parte dei bianconeri per il settore giovanile è da sempre uno dei punti di forza della società guidata da Agnelli, che però ha delle esigenze importanti in questo Calciomercato invernale soprattutto per la prima squadra.

In particolar modo i bianconeri devono cedere alcuni esuberi della rosa per alleggerirla e allo stesso tempo sistemare il bilancio. Su tutti i giocatori a rischio cessione sarebbero Mandzukic, Perin e Pjaca. La punta croata sarebbe vicina all'intesa con il Manchester United, mentre i due recuperati Perin e Pjaca dovrebbe trasferirsi in prestito per recuperare la forma ottimale. Sul portiere ex Genoa ci sarebbe il Benfica, mentre il centrocampista offensivo croato piacerebbe a Sampdoria e Genoa.