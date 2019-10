Il Milan sarebbe entrato in competizione con l'Inter per l'acquisto della giovane stella della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. La nuova proprietà rossonera guidata da Elliott Management, sta preferendo una strategia di mercato che prevede la firma di giovani giocatori ad alto potenziale al fine di registrare numerose plusvalenze in bilancio. I rossoneri hanno speso una somma considerevole nel mercato estivo per Theo Hernandez, Rade Krunic, Ismael Bennacer, Rafael Leao, Leo Duarte e Ante Rebic: il più 'anziano' di questi ha 25 anni.

Secondo il sito Calciomercatonews.com un'altra giovane stella avrebbe catturato l'attenzione del Milan e si tratta del centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Il 22enne è stato uno dei giocatori che più hanno impressionato a San Siro quando le due squadre si sono incontrate il mese scorso, mettendo a segno il secondo gol dei viola e contribuendo all'1-3 finale. Dopo la partita, Castrovilli ha ammesso il suo amore per il Milan - il club che ha sempre tifato - ed ha rivelato che Kaka e Ronaldinho sono stati i suoi idoli.

Ci sarebbe da vincere la concorrenza dell'Inter che potrebbe mettere sul piatto contropartite gradite ai viola quali Dalbert e Matteo Politano. La scorsa settimana, Castrovilli ha firmato un nuovo contratto con il club toscano fino al 2024, ma questo chiaramente non ha dissuaso i club interessati.

Si continua a monitorare il mercato francese

Il Milan continua a monitorare i progressi della nuova stella nascente del Rennes, Eduardo Camavinga.

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', il club rossonero avrebbe inviato uno scout per visionare il talento nato in Angola in una partita tra Brest e Rennes a settembre. In base ai rumors rilasciati dalla testata spagnola Marca, però, anche il Real Madrid starebbe seguendo Camavinga. L'allenatore del Rennes, Julien Stephan, sta dando parecchio spazio al sedicenne che in questa stagione è già stato schierato titolare in 12 gare.

I rumors indicano anche un ipotetico interesse del Barcellona per Camavinga, ma secondo Calciomercato.com il Milan sarebbe ben lungi dall'essere fuori gara. Il noto portale ha riportato che la squadra di scouting del Diavolo è "sempre in missione" e "ottiene sempre rapporti eccellenti" sulla nuova promessa del campionato francese. La squadra di Ligue 1 avrebbe fissato in 40 milioni di euro il costo di Camavinga.