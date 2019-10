La Juventus ha raccolto martedì sera un'importante vittoria in Champions League contro il Bayer Leverkusen, in un match che ha messo in evidenza una crescita difensiva notevole dei bianconere e soprattutto la qualità del settore offensivo, con Higuain, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo che hanno realizzato i gol decisivi. Si attende intanto la partita di Serie A contro l'Inter, una possibile occasione per la Juventus, in caso di vittoria, per sorpassare in classifica la squadra di Antonio Conte.

Intanto continuano ad arrivare interessanti indiscrezioni di mercato su possibili acquisti per la prossima stagione. A tenere banco sono soprattutto le possibili trattative su giocatori in scadenza di contratto a giugno 2020. Uno dei mercati più interessanti da questo punto di vista è la Premier League, con diversi giocatori di qualità che potrebbero liberarsi a zero la prossima stagione. Il Manchester United ad esempio potrebbe perdere Matic, il Chelsea Willian, mentre il Tottenham ha ben due pezzi pregiati in scadenza a giugno 2020 e quindi liberi di accasarsi altrove a luglio: si tratta del centrocampista danese Eriksen e del difensore belga Toby Alderweireld. Proprio quest'ultimo, come scrive il noto giornale sportivo Tuttosport, sembrerebbe interessare alla Juventus.

Juventus, Alderweireld il possibile acquisto a zero per la prossima stagione

Come scrive il noto giornale sportivo torinese Tuttosport, la Juventus avrebbe individuato nel difensore centrale belga del Tottenham Alderweireld il giocatore ideale per rinforzare il settore difensivo. Il classe 1989 rappresenta una certezza anche a livello europeo, essendo titolare non solo nel Tottenham ma anche nella nazionale belga, una delle più forti in ambito continentale.

Inoltre, la Juventus potrebbe decidere di investire anche su Eriksen, anche se in questo caso la concorrenza di Barcellona e Real Madrid rende più difficile l'eventuale trattativa con il centrocampista danese.

Il possibile ed eventuale arrivo di Alderweireld nel mese di luglio 2020 rafforzerebbe ulteriormente il settore difensivo della Juve, che il prossimo anno conterà anche sull'attuale difensore centrale del Genoa Cristian Romero, già di proprietà dei torinesi.

E' possibile, però, che possa esserci anche una cessione pesante per uno dei difensori centrali, ad esempio Rugani potrebbe decidere di trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo. La società russa è stata vicina al suo acquisto in estate, trattativa poi non concretizzatasi per l'infortunio di Giorgio Chiellini, il quale dovrebbe recuperare per febbraio-marzo 2020. A proposito del mercato di gennaio sono attese altre cessioni per alleggerire una rosa, come quella juventina, fin troppo ricca di giocatori: sulla lista dei partenti ci sarebbero Mandzukic, Emre Can e i recuperati Perin e Pjaca.