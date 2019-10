La Juventus è pronta a disputare il turno infrasettimanale mercoledì 30 ottobre, quando incontrerà all''Allianz Stadium' il Genoa del nuovo tecnico Thiago Motta: nonostante questo non mancano continue indiscrezioni di mercato in merito a possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mese di gennaio. Uno dei giocatori più deludenti di questo inizio di stagione è sicuramente il difensore olandese De Ligt, che è stato spesso 'decisivo' in senso negativo per la Juventus soprattutto nel rimediare rigori in favore della squadra avversaria.

L'ultimo caso sabato contro il Lecce, quando un suo fallo di mano ha procurato il rigore a favore della squadra pugliese trasformato da Mancosu. Secondo il noto giornale sportivo 'Don Balon', il Barcellona starebbe seguendo da vicino la situazione del difensore olandese ed a gennaio potrebbe presentare un'offerta al giocatore, che fatica ad imporsi alla Juventus.

Juventus, Don Balon: 'Il Barcellona non avrebbe mollato De Ligt'

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo, il Barcellona non avrebbe mollato De Ligt e potrebbe decidere di investire sul difensore della Juventus.

La società spagnola ha necessità di sostituire Umtiti e vuole affidarsi ad un giocatore di prospettiva ma allo stesso tempo pronto per giocare titolare. Nonostante i 20 anni, la fiducia a livello europeo nei confronti del difensore olandese è notevole, ma difficilmente la Juventus, dopo aver investito più di 75 milioni di euro per acquistarlo dall'Ajax, lo cederà nel Calciomercato invernale, anche perché capitan Chiellini non rientrerà prima di febbraio-marzo 2020.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Alla Juventus, però, non fanno drammi e sono convinti che De Ligt a breve acquisirà quella sicurezza che all'Ajax lo ha sempre contraddistinto. Fra l'altro ci ha pensato anche Buffon, durante la trasmissione 'Tiki Taka', a difendere il suo compagno di squadra, spesso troppo bersagliato dalle critiche.

Le trattative della Juventus

Le indiscrezioni di 'Don Balon' non trovano conferma nei media italiani, ma di certo a gennaio la Juventus dovrà necessariamente cercare di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: a rischio partenza ci sono Mandzukic, che piace al Manchester United e al Milan, Perin e Pjaca. Questi ultimi due stanno recuperando dai rispettivi infortuni ed a gennaio dovrebbero lasciare la Juventus per recuperare la forma ottimale.

Probabile per loro un prestito, con il portiere ex Genoa che interessa al Benfica. Per quanto riguarda invece il centrocampista offensivo croato, piace a diverse società di Serie A, nello specifico a Sampdoria, Genoa, Bologna e Cagliari. Non sono escluse sorprese dell'ultima ora, con la posizione di Emre Can alla Juventus sempre incerta.