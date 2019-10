È sempre tempo di Calciomercato: nonostante siamo nel bel mezzo del calcio giocato e nel definire alcuni verdetti importanti come la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, alcuni media sportivi continuano ad alimentare indiscrezioni di mercato, nello specifico si soffermano sulle panchine già in bilico. Sotto i riflettori è sicuramente finita quella del Real Madrid, con Zidane che sta facendo fatica a valorizzare una rosa già molto forte ma sicuramente diversa rispetto a quella dello scorso anno.

Proprio queste difficoltà del tecnico francese potrebbero portare la dirigenza spagnola a valutare una sostituzione già durante la stagione, nonostante la stima profonda del presidente Florentino Perez nei confronti del suo tecnico. Come scrive il noto giornale inglese The Sun, sono due i possibili candidati all'eventuale sostituzione del tecnico francese: José Mourinho, libero dalla scorsa stagione dopo l'esonero dal Manchester United, e Max Allegri, ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2020 ma anche lui attualmente senza panchina.

Sempre secondo il magazine d'Oltremanica Massimiliano Allegri sarebbe nettamente favorito rispetto a José Mourinho in quanto "scoppierebbe una vera e propria guerra civile" in caso di ritorno al Real Madrid del tecnico portoghese, considerando il modo in cui quest'ultimo si è lasciato con tutto l'ambiente, soprattutto con il capitano Sergio Ramos. Ecco perché Allegri sarebbe la soluzione ideale in termini di risultati ma anche di rapporti con lo spogliatoio del Real Madrid.

Proprio il tecnico toscano avrebbe rifiutato il Manchester United proprio perché aspetterebbe l'opportunità Real Madrid, da sempre destinazione apprezzata dall'ex della Juventus.

La situazione delle altre panchine delle società europee

Oltre alla panchina del Real Madrid, altra in bilico è quella del Manchester United, anche se ultimamente Solskjaer ha ottenuto risultati incoraggianti come la recente vittoria in Premier League contro il Norwich.

Situazione migliorata anche per Pochettino anche se il Tottenham continua ad arrancare nel campionato inglese, mentre tra i sostenitori dell'Arsenal iniziano a girare hashtag come #Emeryout, che quindi invitano la società ad esonerare il tecnico. In Italia invece, dopo il cambio in panchina al Milan (Pioli ha sostituito l'esonerato Giampaolo), non dovrebbero esserci clamorosi cambi, anche se attualmente a rischiare di più è la panchina di Tudor all'Udinese: le ultime indiscrezioni parlano di un interessamento della dirigenza friulana per Rino Gattuso, attualmente senza squadra.