La Juventus è ritornata in campo con un bella vittoria contro il Bologna, anche se sofferta considerato che negli ultimi secondi della partita Buffon ha compiuto un autentico capolavoro su colpo di testa ravvicinato di Santander. Un 2 a 1 che conferma i bianconeri in vetta alla Serie A, in attesa dell'Inter che gioca a Sassuolo, che potrebbe accorciare la distanza nei confronti dei bianconeri. A tenere banco però in questi giorni è anche il Calciomercato, in particolar modo le possibili trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio.

Su tutte, si parla molto del possibile ingaggio da parte del Manchester United di Massimiliano Allegri, che alleggerirebbe la Juventus di un pesante ingaggio che attualmente ancora percepisce il tecnico toscano e allo stesso tempo potrebbe portare a due clamorose cessioni della rosa bianconera. Secondo tuttomercatoweb.com, Allegri avrebbe avanzato alla società inglese due richieste specifiche, Emre Can e Mandzukic.

Emre Can e Mandzukic allo United porterebbero 60 milioni

Secondo il noto sito sportivo appena citato, Allegri a breve potrebbe diventare il nuovo tecnico del Manchester United: la panchina di Solskjaer è infatti molto a rischio e il tecnico toscano sarebbe ritenuto un profilo ideale per rilanciare le ambizioni della società inglese. Proprio l'arrivo di Allegri a Manchester potrebbe portare a due cessioni pesanti alla Juventus, ovvero quella di Emre Can e Mandzukic, sempre più ai margini della rosa bianconera.

Fra l'altro nel match contro il Bologna il centrocampista tedesco sperava di scendere in campo come sostituto di Khedira ma Sarri, nonostante il giocatore fosse rientrato solo venerdì alla Continassa, gli ha preferito Bentancur.

Mandzukic interessa anche al Milan

Riguardo a Mandzukic, invece, anche lo stesso tecnico Sarri ha ammesso che c'è un'intesa fra il giocatore e la dirigenza bianconera per la quale il croato si allena da solo in attesa di una sistemazione nel mercato di gennaio.

Entrambi quindi potrebbero finire al Manchester United, con la Juventus che potrebbe incassare dalle loro cessioni almeno 60 milioni di euro. Nelle ultime ore però si è parlato anche di un interesse del Milan per la punta bianconera. I rossoneri starebbero cercando un attaccante di esperienza e di qualità da affiancare ai tanti giovani presenti nella rosa.

Le altre possibili trattative

Oltre ad Emre Can e Mandzukic, a rischio cessione per il mercato di gennaio ci sono anche Rugani, Perin e Pjaca: sul difensore centrale vi è sempre l'interesse dello Zenit San Pietroburgo, mentre i due recuperati dai rispettivi infortuni potrebbero andare a giocare in prestito per riprendere la forma ottimale.

Il portiere ex Genoa piace al Benfica, mentre il centrocampista offensivo croato ha mercato in Serie A, piace a Sampdoria, Genoa, Cagliari e Bologna.