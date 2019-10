La Juventus è prima in classifica sia in Serie A che in Champions League ma ciò che è emerso in questo mese di ottobre è la qualità del gioco espressa dai bianconeri. Merito dei giocatori ma anche del calcio promosso da Maurizio Sarri, che sta dimostrando tutto il suo valore da tecnico. Il secondo gol di Higuain contro l'Inter dimostra come la Juventus stia cercando di promuovere un gioco più offensivo, caratterizzato da molti passaggi che portano alla finalizzazione dell'azione.

La sosta per le nazionali, però, sta spostando l'attenzione mediatica sul Calciomercato, con la Juventus che dovrà necessariamente alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Ma si parla anche di acquisti e di possibili investimenti a gennaio o nell'estate 2020: il nome più chiacchierato resta Paul Pogba, che sta vivendo un periodo non semplice dal punto di vista professionale nel Manchester United.

I risultati non ideali della squadra inglese stanno portando il giocatore a maturare l'idea di lasciare il Manchester United e già in estate il francese avrebbe voluto fare una nuova esperienza professionale. In questo senso, destinazione gradita è sicuramente la Juventus, che sarebbe interessata al suo acquisto, come scrivono molti media italiani.

Juventus, Mandzukic ed Emre Can per arrivare a Pogba

Secondo il 'Sun', l'idea della Juventus è arrivare a Pogba inserendo due possibili contropartite tecniche che interessano al Manchester United.

Mandzukic ed Emre Can potrebbero finire alla società inglese, permettendo alla Juventus di diminuire di molto l'offerta cash per il centrocampista francese. In estate il Manchester United ha chiesto più di 150 milioni di euro per il francese, con l'inserimento di Mandzukic ed Emre Can probabile che basterebbero 'solo' 100 milioni di euro per arrivare a Pogba. D'altronde la Juventus ha dimostrato in questi ultimi due anni che non ha problemi ad investire somme pesanti sul mercato, gli acquisti di Cristiano Ronaldo dello scorso anno e di De Ligt in questo calciomercato estivo dimostrano tutta la disponibilità economica dei bianconeri.

L'aumento di capitale di 300 milioni di euro della Juventus è ulteriore prova di come tanti investimenti verranno fatti sulle infrastrutture e sui giocatori.

Il mercato della Juventus

Paul Pogba potrebbe rappresentare l'acquisto importante per la prossima stagione e allo stesso tempo la Juventus avrebbe l'opportunità di cedere due giocatori non molto considerati da Maurizio Sarri. Emre Can e Mandzukic non sono gli unici giocatori che potrebbero lasciare a Torino a gennaio: si parla di Rugani, che interessa allo Zenit San Pietroburgo e di Perin e Pjaca.

Quest'ultimi, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni, potrebbero trasferirsi in prestito per giocare e ritornare in forma ottimale.