L'assemblea degli azionisti della Juventus ha ovviamente messo in evidenza le grandi ambizioni della società bianconera e del suo presidente Agnelli: quest'ultimo ha parlato del 2020 come un vero e proprio anno zero, come se effettivamente dovesse partire un nuovo ciclo, nonostante la Juventus arrivi da otto anni di vittorie a livello nazionale. L'aumento di capitale di 300 milioni di euro servirà, come dichiarato da Agnelli, non solo per migliorare le infrastrutture, ma anche per gli investimenti sul mercato: si cerca quindi il 'Cristiano Ronaldo del futuro', un giocatore giovane, di qualità e potenzialmente utile anche dal punto di vista commerciale.

Secondo Tuttosport, l'ideale per la Juventus sarebbe la punta francese del Paris Saint Germain Kylian Mbappé, considerato attualmente già una delle punte più forti al mondo, ma che non ha ancora una presenza commerciale sviluppata. Come scrive il noto giornale sportivo torinese, infatti, il francese non ha molti sponsor e non ha tutta questa notorietà nei mercati che non sono europei. Ecco perché la Juventus potrebbe decidere di investire in maniera massiccia sulla punta francese.

Mbappé potrebbe sostituire Ronaldo in futuro

Come confermato da Agnelli durante l'assemblea degli azionisti, la Juventus ha l'obiettivo di crescere a livello tecnico e commerciale e a tal riguardo sarà necessario investire anche su importanti giocatori che possano accrescere ulteriormente il brand bianconero. In questo senso è stato acquistato Cristiano Ronaldo l'anno scorso così come de Ligt quest'anno, arrivato dall'Ajax per circa 75 milioni di euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il prossimo anno quindi potrebbe arrivare un altro grande giocatore e, secondo Tuttosport, l'ideale sarebbe Mbappé: uno dei vantaggi di un eventuale investimento sul francese è il fatto che non ha agenti sportivi se non i suoi genitori ed uno studio di avvocati a Parigi, inoltre ha solo un brand sportivo con cui si è legato, la Nike, mentre di recente ha firmato un'intesa con un altro sponsor, l'Hublot. Per il resto potrebbe essere 'sfruttato' maggiormente a livello commerciale ed in questo la Juventus potrebbe essere avvantaggiata.

La valutazione di Mbappé

Di certo, il Paris Saint Germain non la lascerà partire facilmente e soprattutto potrebbe chiedere molto: secondo le ultime indiscrezioni la valutazione di Mbappé potrebbe avvicinarsi addirittura ai 200 milioni di euro, senza contare il notevole prezzo per il suo ingaggio. Il giornale sportivo torinese parla di un costo totale di 380 milioni di euro, se si considerano i 20 milioni di euro a stagione per cinque anni di ingaggio.

Probabile però che la Juventus decida di investire su un grande giocatore ed il resto del mercato possa farlo con i parametri zero, su tutti piacciono Eriksen, Aldeirweireld e Meunier.