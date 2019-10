La Juventus vista in questa settimana ha evidenziato difficoltà soprattutto dal punto di vista della velocità di gioco, con tante occasioni create ma poca concretezza nel settore avanzato. Di certo, hanno contribuito molto le partite ravvicinate, a tal punto che Sarri si è visto costretto a fare un po' di turnover. Contro la Lokomotiv e il Lecce ha brillato però il talento di Paulo Dybala, che sembra essere ritornato ad esprimersi ai massimi livelli dopo la difficile stagione dell'anno scorso, condizionato anche dal poco impiego di Massimiliano Allegri.

L'argentino non è passato inosservato a livello europeo, a tal punto che come scrive il noto giornale sportivo spagnolo 'Fichajes', Simeone vorrebbe il 10 bianconero per rinforzare il suo settore avanzato. La difficoltà nel segnare dell'Atletico Madrid potrebbe portare la dirigenza spagnola ad investire dunque in maniera pesante sul mercato.

Juventus, Simeone sarebbe pronto ad investire su Dybala a gennaio

Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo, Simeone avrebbe individuato in Dybala il rinforzo ideale per il Calciomercato invernale.

Le difficoltà realizzative del settore avanzato dell'Atletico Madrid formato da Diego Costa, Morata e Joao Felix (attualmente infortunato) potrebbe portare quindi ad un importante acquisto a gennaio. Secondo Fichajes, il giocatore è valutato dalla Juventus non meno di 60 milioni di euro, anche se difficilmente i bianconeri lo lasceranno partire. Dybala sta diventando sempre più importante per la Juventus e Sarri lo sta schierando spesso titolare, decisivo sia come assist man che come finalizzatore.

Inoltre la valutazione del 10 bianconero è probabilmente vicina ai 100 milioni di euro, in estate infatti la dirigenza avrebbe rifiutato offerte inferiori ai 70-80 milioni di euro.

Le trattative della Juventus

A smentire il noto giornale sportivo spagnolo ci hanno pensato i media italiani, alcuni dei quali parlano di un possibile rinnovo di contratto per il 10 bianconero. Inoltre, in una recente intervista di Chiellini, il capitano della Juventus ha in qualche modo confermato che Dybala potrebbe rimanere a vita alla Juventus, come è stato per Del Piero.

In ogni caso la dirigenza bianconera sta lavorando ad alcune cessioni importanti, su tutte quelle di Mandzukic, di Perin e Pjaca. La punta croata lascerà quasi sicuramente Torino a gennaio e piace al Manchester United e al Milan mentre i recuperati Perin e Pjaca potrebbero trasferirsi in prestito anche per recuperare la forma ottimale, piacciono rispettivamente al Benfica e alla Sampdoria e al Genoa.

Per quanto riguarda Emre Can nonostante i pochi minuti giocati potrebbe essere confermato almeno fino a giugno alla Juventus.