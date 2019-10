Il Cagliari oggi ha uno stadio definito provvisorio, la Sardegna Arena, con una capienza di 16.233 posti a sedere. Un impianto costruito in tempi record, in attesa di quello definitivo che dovrebbe essere pronto per la stagione 2021. L'impianto sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant'Elia che verrà abbattuto. Il nuovo stadio sarà molto moderno, una struttura all'inglese che diventerà la nuova casa del sodalizio rossoblu.

Inizialmente il nuovo stadio era stato progettato per circa 21.000 spettatori. Successivamente poi la capienza è stata incrementata fino a 25.200 posti a sedere. In futuro La stessa potrebbe essere ulteriormente incrementata fino a 30 mila. Il direttore generale Mario Passetti ha spiegato: "Il nostro impianto potrà contenere oltre 25 mila spettatori, ma abbiamo allo studio anche un ulteriore ampliamento fino a 30 mila posti, in maniera tale da poterli ospitare eventuali gare internazionali".

Per ciò che concerne il fondo del campo di gioco, è previsto un prato in erba naturale. I materiali di costruzione saranno confacenti all'umidità, che in quella zona raggiunge livelli abbastanza elevati, causa la grande vicinanza al mare della nuova struttura.

Cosa prevede il nuovo stadio del Cagliari Calcio

Oltre all'impianto, intorno al nuovo stadio è prevista la costruzione di altri impianti sportivi.

Campo di calcio a 14, a 7 e a 5, ma anche un campo da basket ed uno di pallavolo. Insomma una piccola cittadella dello sport, in grado di richiamare tanti sportivi che manterranno viva la struttura sette giorni su sette. Inoltre oltre a questi impianti sportivi, sorgerà anche un'area commerciale abbastanza vasta. Un impianto ultrà moderno in grado di garantire comodità e soprattutto poliedricità all'intera area.

All'interno dello stadio sarà presente un centro fisioterapico, una palestra di boxe ed una di arti marziali. Ci sarà anche un lounge bar, un ristorante panoramico ed il museo del club isolano. Lo stadio grazie alla sua struttura ultramoderna sarà in grado di poter ospitare gare internazionali sia di Europa League che di Champions. L'iter burocratico è stato lungo e tortuoso, con la palla che é passata da un ente ad un altro, fino al mese di Aprile 2018 quando la Sportium si è aggiudicata la gara per la progettazione del nuovo impianto.

I tifosi attendono con trepidazione di poter vivere il nuovo stadio, che dovrebbe essere davvero molto bello e funzionale. Il club inoltre potrebbe costruire una squadra ancora più competitiva, per cercare di accedere a posizioni di classifica che potrebbero regalare al club ed al tifosi quelle grandi soddisfazioni sportive che ormai mancano da troppi anni.