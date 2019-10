L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato invernale. I nerazzurri devono rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte, se vogliono cercare di contendere il titolo alla Juventus fino alle ultime giornate. Proprio il big match contro i bianconeri prima della sosta, perso 2-1, ha messo in evidenza alcune carenze, in particolar modo a centrocampo.

E non è un caso che il tecnico nerazzurro avesse chiesto al club un ultimo sforzo per rinforzare quel reparto già negli ultimi giorni di agosto. Investimento reso però non possibile dalla mancata cessione a titolo definitivo di almeno uno tra Mauro Icardi e Ivan Perisic. Le cose, però, potrbbero cambiare a gennaio.

L'Inter pensa a Van De Beek

L'Inter cercherà un centrocampista nella prossima sessione di calciomercato.

Se ad agosto non c'erano i presupposti per fare un altro investimento, a gennaio le cose potrebbero cambiare grazie alla cessione a titolo definitivo di Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano è attualmente in prestito al Flamengo, con il quale è rinato, tanto da riconquistare anche la convocazione nella Nazionale verdeoro. Il club rossonero pensa all'acquisto del suo cartellino ma non mancano le contendenti, anche in Europa.

E i nerazzurri contano di ricavare da questa partenza almeno venticinque milioni di euro, da reinvestire in entrata.

E uno dei grandi obiettivi della società nerazzurra potrebbe essere il centrocampista olandese dell'Ajax, Donny Van De Beek. Classe 1997, il giocatore quest'anno sta confermando quanto di buono fatto vedere già la scorsa annata, quando si è consacrato al grande calcio. In Eredivisie in questa stagione ha realizzato due reti e collezionato quattro assist in sette presenze.

E' un calciatore di grandissima qualità, che si sposerebbe alla perfezione nel centrocampo di Antonio Conte, in cerca di una pedina che possa far rifiatare Marcelo Brozovic e Stefano Sensi, i due centrocampisti di maggior qualità attualmente a disposizione.

Era già stato considerato vicino all'Inter

Donny Van De Beek sarebbe stato già ad un passo dall'Inter. Lo scorso anno, infatti, i nerazzurri avevano già individuato le qualità del centrocampista olandese, strappando un'opzione a gennaio per questa estate.

Opzione che, però, è svanita dopo l'esplosione avuta dal classe 1997 in Champions League. A quel punto la sua quotazione è cresciuta esponenzialmente rispetto a quello che sarebbe stato l'accordo iniziale, tra i venticinque e i trenta milioni di euro. Il club nerazzurro però non si sarebbe rassegnato e a gennaio è pronto a tornare alla carica. L'Ajax si siederà al tavolo delle trattative per proposte solo superiori ai quaranta milioni di euro.

Cifra che l'Inter potrebbe anche raggiungere, ma solo dopo la cessione di Gabigol.