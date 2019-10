Arrivano nuove voci per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz, forte centrocampista che milita nelle fila del Napoli e della nazionale spagnola. Il classe 1996 è stato protagonista di un buon avvio di stagione e, stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo Don Balon, sarebbe un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri.

il tecnico bianconero lo vorrebbe allenare alla Juventus in quanto lo considererebbe perfetto per il centrocampo della Juventus. Sempre stando a Don Balon, su Fabian Ruiz sarebbe molto forte anche l'interesse del Barcellona, club che sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra molto alta per strapparlo al Napoli. Si prevede dunque un vero e proprio duello tra i due club, anche se pare veramente molto difficile che la società partenopea decida di privarsi di un giocatore così importante, che viene valutato tra i cinquanta e i sessanta milioni di euro dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus, anche alle luci delle recenti ottime prestazioni di Dybala, nella lista dei possibili partenti durante la sessione estiva chiusasi poche settimane fa.

Mercato Juventus: nel mirino Fabian Ruiz, cambia la situazione di Dybala

Fabian Ruiz è uno dei perni del centrocampo del Napoli, ma la Juventus lo ha messo nel mirino.

Maurizio Sarri sogna un centrocampo con Pjanic, lo spagnolo e Matuidi, ma molto difficilmente il club partenopeo lo cederà ai rivali bianconeri. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Intanto, Paulo Dybala si è ripreso la Juventus dopo il bellissimo gol rifilato all'Inter. Al quarto minuto di gioco con un gran sinistro l'attaccante argentino ha sorpreso Handanovic ed è tornato alla rete dopo quasi sei mesi.

L'ex giocatore del Palermo pare essere tornato ormai ai suoi livelli e si tratta certamente di un valore in più per Maurizio Sarri, che a sorpresa ha deciso di puntare su di lui dal primo minuto al posto del connazionale Higuain.

Dybala ha dimostrato di avere una buonissima intesa con Cristiano Ronaldo: la dirigenza bianconera può sorridere, dopo che lo aveva proposto al Manchester United per avere in cambio Romelu Lukaku, che contro la Juventus ha giocato una partita davvero sottotono.

Per Dybala si è parlato di un possibile addio nella prossima sessione di calciomercato invernale, ma ora che si è ripreso la Juventus una sua partenza pare davvero altamente improbabile. Su di lui ci sarebbero Paris Saint Germain e Tottenham, ma Sarri sembra intenzionato a puntare su di lui. Dovrebbe invece partire Mario Mandzukic, giocatore che non rientra nei piani del tecnico bianconero.