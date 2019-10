La Juventus, dopo una settimana soddisfacente dal punto di vista dei risultati sportivi (vittoria in Champions League contro il Bayer Leverkusen e contro l'Inter in Serie A) si appresta a qualche giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti, anche se la maggior parte dei giocatori è stata convocata dalle rispettivi nazionali. A tenere banco in questi giorni, oltre al calcio giocato, è anche il Calciomercato.

Si parla molto infatti delle possibili trattative che possono svilupparsi a gennaio ma anche di quello che potrebbe concretizzarsi la prossima estate. La dirigenza bianconera è sempre molto attenta ai parametri zero, in particolar modo interessano Alderweireld, Eriksen del Tottenham, Matic del Manchester United, Willian del Chelsea e Meunier del Paris Saint Germain. Ma l'acquisto importante per la prossima stagione potrebbero riguardare un altro giocatore che attualmente milita nella società francese: la punta argentina Mauro Icardi.

Juve, Icardi sarebbe nel mirino dei bianconeri per la prossima stagione

Come scrive il giornale sportivo milanese la Gazzetta dello Sport, la punta argentina Mauro Icardi sarebbe sempre nel mirino della Juventus. Come è noto in estate sarebbe stato vicino ai bianconeri ma alcuni intoppi di mercato (in particolar modo alcune cessioni mancate) non avrebbero favorito l'eventuale trattativa, che però potrebbe riaprirsi già nella prossima stagione.

Come è noto infatti il Paris Saint Germain ha la possibilità di riscattare il cartellino dell'argentino per circa 65 milioni di euro, ma non è detto che lo faccia. Lo stesso argentino da sempre apprezza la Juventus ed un eventuale trasferimento alla storica 'rivale' dell'Inter sarebbe un modo di dimostrare alla società di Suning di aver sbagliato nel cederlo. Fra l'altro nella trasmissione Tiki Taka di domenica sera non è passato inosservato il vestito di Wanda Nara, moglie di Icardi, che ha indossato una maglia bianconera.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di una punta importante per la prossima stagione dipenderà da quale schema deciderà di adottare il tecnico toscano. In questa prima parte della stagione ha alternato il 4-3-3 al 4-3-1-2, nel primo caso utilizzato soprattutto quando è stato schierato Douglas Costa (a tal proposito, dovrebbe rientrare dall'infortunio dopo la sosta per le nazionali). Attualmente le punte a disposizione di Sarri sono Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala, più gli esterni Douglas Costa, Bernardeschi e Cuadrado.

Quest'ultimo dovrebbe però essere confermato come terzino, ecco che allora un'importante investimento per la prossima stagione nel settore avanzato potrebbe comunque essere effettuato, indipendentemente da eventuali cessioni.