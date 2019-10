È stato un solido inizio di stagione per i campioni in carica della Serie A, dato che la vittoria di domenica sera sui rivali dell'Inter li ha portati in cima alla classifica dopo sette partite. Maurizio Sarri probabilmente ora sta iniziando a vedere le sue idee e il suo stile essere implementati dai suoi giocatori in campo, e quindi spera che continueranno a raccogliere risultati in modo più convincente nelle settimane e nei mesi a venire.

Data la qualità e il grande numero di giocatori a disposizione del tecnico italiano, è difficile vedere dove potrebbe migliorare la squadra a gennaio, ma sembrerebbe si sia deciso per un taglio dei giocatori in rosa partendo dagli esuberi. Secondo 'Calciomercato.com', i bianconeri cercheranno di scaricare Mattia Perin, Marko Pjaca e Mario Mandzukic nel nuovo anno poiché il trio non è riuscito a impressionare finora in questa stagione e data la competizione per i posti, è improbabile che la situazione cambierà per nessuno di loro.

Nel frattempo, potrebbe esserci un solo arrivo a gennaio, mentre il rapporto continua aggiungendo che la Juventus cercherà di acquistare un terzino sinistro per aggiungere competizione e copertura ad Alex Sandro, anche se si potrebbe fare affidamento su Mattia De Sciglio per la sua versatilità a giocare su entrambi i lati. È un'idea sensata in verità in quanto è un'area in cui da tempo la Juventus non investe e vista la lunga coperta bianconera sia nel reparto avanzato che in quello nevralgico del campo, l'acquisto di un difensore è sempre più probabile.

Calciomercato Juve: Ronaldo invita Pogba alla Juventus

Pogba ha giocato per la Juventus tra il 2012 e il 2016 ed è stato un giocatore di punta del club prima di tornare al Manchester United prima dell'inizio stagione 2016/17. Inizialmente il nazionale francese era stato nelle giovanili dei Red Devils da giovane, unendosi alla loro accademia nel 2009, ma il suo secondo periodo con il club di Manchester non è andato per il verso giusto.

Ciò ha portato a parlare regolarmente della possibilità che Pogba se ne vada di nuovo, e l'ultimo scoop di Don Balon è che avrebbe potuto lasciare il Manchester per la Juventus per la seconda volta. Il quotidiano spagnolo afferma che Ronaldo ha assicurato al 26enne che avrebbe avuto un ruolo chiave nella squadra di Maurizio Sarri e che avrebbe dovuto respingere tutte le altre offerte che gli sarebbero venute proposte.

Resta da vedere se lo United può essere convinto a vendere un nome così importante, ma il rapporto di Don Balon suggerisce che la mente di Pogba sarebbe proiettata sul trasferimento. Se le due squadre riuscissero a trovare un accordo, potrebbero non esserci ostacoli al ritorno del centrocampista francese in Italia.