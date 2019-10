Il Calciomercato di gennaio potrebbe regalare clamorose trattative: i motivi sono molti, prima di tutto perché tante società blasonate, in particolar modo in Inghilterra (Manchester United e Tottenham su tutti), sono in evidente crisi di risultati e potrebbero attingere al mercato per rinforzarsi. Altro motivo sono gli Europei 2020, con tanti giocatori che attualmente non sono considerati titolari nelle rispettive rose che vorrebbero trasferirsi per giocare e ottenere la convocazione per la prestigiosa competizione europea per nazioni.

Uno di questi è sicuramente il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic che attualmente è chiuso da De Jong, centrocampista arrivato in estate dall'Ajax. Probabile per il croato la cessione a gennaio, con molte società che sarebbero interessate al giocatore. Come scrive il Daily Mail, il centrocampista del Barcellona però avrebbe rifiutato il trasferimento al Manchester United: in particolar modo sarebbe stata la famiglia del giocatore ad opporsi preferendo altre destinazioni.

In questo senso la Serie A è un campionato che piace a Rakitic, ecco allora che potrebbe aprirsi un'importante possibilità per l'arrivo del centrocampista in Italia.

Juventus, Rakitic avrebbe detto no allo United: possibilità per i bianconeri

Come scrive il noto giornale inglese, Rakitic potrebbe trasferirsi a gennaio in Serie A: piace in particolar modo a Juventus ed Inter, che investirebbero volentieri sul nazionale croato.

Fra l'altro, con il contratto in scadenza nel 2021 e con i pochi minuti giocati in questa prima parte della stagione, il giocatore potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato. Se infatti in estate il Barcellona chiedeva almeno 60 milioni di euro per il centrocampista, probabile che a gennaio potrebbe trasferirsi anche per la metà della valutazione fatta in estate dalla società catalana. Di certo la Juventus, prima di pensare ad acquistare, dovrà necessariamente cedere qualche esubero sul mercato e in questo senso il possibile ingaggio di Allegri al Manchester United potrebbe agevolare la Juventus.

Emre Can e Mandzukic potrebbero trasferirsi al Manchester United

Le ultime indiscrezioni di mercato riguardanti la Juventus confermano il possibile interesse del Manchester United per due giocatori considerati esuberi da Maurizio Sarri: parliamo in particolar modo di Emre Can e Mario Mandzukic, che piacciono al Manchester United. L'eventuale cessione dei due giocatori alla società inglese potrebbe essere agevolata dall'ingaggio allo United di Allegri, che apprezza molto i due calciatori.

Dalle due cessioni la Juventus potrebbe ricavare anche 60 milioni di euro e questo potrebbe incentivare l'acquisto di altri giocatori, uno di questi potrebbe essere proprio il centrocampista della società catalana.