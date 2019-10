La Juventus è pronta a preparare l'importante sfida di Serie A contro il Bologna, prevista per sabato 19 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. Sarà un mese molto importante quello fra ottobre e novembre in quanto ci saranno diverse partite fra Serie A e Champions League che potrebbero già definire il proseguo della stagione bianconera, in particolar modo nella massima competizione europea. Oltre al calcio giocato, altro argomento molto chiacchierato in questi giorni è il Calciomercato, con tanti giocatori che, considerando gli Europei 2020, vogliono mettersi in mostra per conquistarsi un posto in nazionale.

Al Barcellona ad esempio è finito in panchina uno degli artefici degli ultimi anni dei successi catalani, ovvero Ivan Rakitic, che a gennaio potrebbe lasciare il Barcellona per trovare una squadra che lo consideri un titolare. Come scrive Tuttosport, una possibile destinazione potrebbe essere la Serie A, in particolar modo interessa alle due prime in classifica del massimo campionato italiano, Juventus ed Inter.

Juve, possibile sfida all'Inter a gennaio per Rakitic

La Juventus sarebbe pronta a sfidare l'Inter per l'acquisto del centrocampista offensivo del Barcellona Ivan Rakitic. Il mercato importante effettuato dalla società catalana soprattutto a centrocampo (su tutti l'acquisto di De Jong) ha evidentemente condizionato l'impiego del croato, che non è più considerato un titolare dal tecnico del Barcellona.

Possibile quindi una cessione a gennaio e rispetto alle richieste importanti del calciomercato estivo (il croato è stato valutato 50 milioni di euro), il Barcellona potrebbe accettare offerte molto più basse. Si parla di una vero e proprio prezzo dimezzato, ovvero 25 milioni di euro, anche perché il giocatore nel 2020 avrà 32 anni, inoltre il prossimo anno avrà solo un'altra stagione di contratto con il Barcellona.

In estate si è parlato di un possibile scambio Emre Can- Rakitic fra Juventus e Barcellona, non concretizzatosi anche perché la Juventus avrebbe voluto anche un'offerta cash in aggiunta allo scambio.

Il mercato della Juventus

L'esigenza principale della Juventus resta però alleggerire una rosa fin troppo ricca catori: a rischio partenza ci sono Rugani, Emre Can, Mandzukic e i recuperati Perin e Pjaca.

La punta croata in particoladi gior modo potrebbe trasferirsi al Manchester United alla ricerca di un giocatore di esperienza e di qualità per il settore avanzato. Fra l'altro le ultime indiscrezioni parlano di un possibile esonero di Solskjaer, sostituito da Massimiliano Allegri che apprezzerebbe l'eventuale acquisto della punta bianconera.