La Juventus pensa già al futuro e avrebbe messo nel mirino uno dei migliori giovani del panorama calcistico europeo. Stiamo parlando di Erling Braut Haaland, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Red Bull Salisburgo.

Il giocatore di nazionalità norvegese è andato a segno anche contro il Napoli in Champions League, siglando una doppietta che però non è bastata ad evitare la sconfitta contro il club partenopeo.

Un gol su rigore e uno di testa, da rapace d'area, che certificano l'ottimo senso del gol di Haaland e anche il suo notevole stato di forma. L'estate scorsa Haaland ha messo a segno ben nove reti in una partita (contro l'Honduras) al Mondiale Under 20 e in Champions League ha iniziato alla grandissima, essendo stato autore di sei gol in tre partite disputate (contro Genk, Liverpool e Napoli). Grazie alle sue caratteristiche fisiche imponenti (centonovanta centimetri di altezza), Haaland è un pericolo costante per le difese avversarie e ha dimostrato di avere una intelligenza calcistica quasi da veterano, nonostante la giovanissima età (è un classe 2000).

La prima volta che Fabio Paratici ha messo gli occhi su di lui risale al gennaio 2018, quando Haaland militava ancora nelle fila del Molde. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, nel mirino Haaland del Salisburgo

Stando alle ultime notizie di mercato trapelate, la Juventus avrebbe già iniziato i contatti per cercare di accaparrarsi il cartellino del fortissimo attaccante nordico già per gennaio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Come lui stesso ha rivelato, sarebbe potuto arrivare a Torino già nella scorsa sessione di calciomercato estivo, ma poi l'affare sfumò. L'attaccante norvegese, infatti, non si sentiva ancora pronto per una piazza esigente come quella bianconera, anche se lo attirava tantissimo la possibilità di giocare insieme ad un campione come Cristiano Ronaldo. Per il futuro, comunque, Haaland non ha chiuso alla Juventus.

Ora, però, il prezzo del suo cartellino è lievitato notevolmente, grazie alle sue prestazioni di altissimo livello. Per strapparlo al Salisburgo serviranno almeno trenta milioni di euro. Su di lui, inoltre, è molto forte l'interesse del Real Madrid e di alcuni top club della Premier League inglese. Un altro giocatore che la Juventus segue con grande attenzione è Mikel Oyarzabal, esterno offensivo che milita nelle fila della Real Sociedad.

La dirigenza bianconera sarebbe stata stregata dal talento spagnolo, ma dovrà fare attenzione alla concorrenza di Barcellona, Atletico Madrid e Manchester City, tutte squadre disposte a mettere sul piatto cifre importanti per lui.