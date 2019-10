Secondo Goal.com, il Manchester United era interessato ad acquistare l'ex portiere dell'Arsenal Wojciech Szczesny dalla Juventus. Il nazionale polacco, che ha lasciato i Gunners per trasferirsi alla Juve nel 2017, si è affermato come il numero 1 per i campioni d'Italia negli ultimi due anni. Tuttavia, ciò non ha impedito allo United di effettuare un sondaggio sulla disponibilità di Szczesny a sostituire David De Gea.

Il rapporto afferma che lo United avrebbe contattato la Juventus per imbastire una trattativa, salvo poi raggiungere l'accordo con De Gea sul rinnovo. L'interesse dello United per Szczesny sembrerebbe al momento essere stato messo in attesa, ma una futura cessione di De Gea potrebbe riaprire la situazione. Anche per questo motivo la Juventus ha intenzione di rinnovare il contratto del 29enne poichè, in caso contrario, il polacco potrebbe andare in scadenza il prossimo anno.

Il portale 'Goal.com' sostiene che lo stipendio di Szczesny salirà a oltre 3,5 milioni di euro all'anno. L'offerta della Juventus sarà proposta da Fabio Paratici ed il nuovo contratto dovrebbe durare fino al 2024. Anche Juan Cuadrado e Blaise Matuidi sarebbero in attesa del rinnovo contrattuale, visto che Maurizio Sarri cerca di tenere unita la sua squadra. La Juve nelle ultime partite ha collezionato sei vittorie ed un pareggio e attualmente è in cima alla classifica, un punto davanti ai rivali dell'Inter.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Centrocampo Juve: forte interesse per Tonali

Dopo una grande stagione in Serie B, Sandro Tonali ha continuato ad impressionare anche dopo il salto di categoria, attirando l'interesse di numerosi grandi club europei. Tuttavia il club che sembrerebbe maggiormente interessato ,assieme alla Juventus, sarebbe il Psg e la battaglia per la sua firma dovrebbe essere dura. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', il giovane è al centro dei pensieri della Juventus che sta pianificando il futuro.

Come detto, tuttavia, i bianconeri non sono i soli interessati e si prevede che il Brescia richieda una somma ingente per il trasferimento del centrocampista. Dunque per il fuoriclasse del Brescia dovrebbe esserci un duello tra i bianconeri e il Paris Saint Germain, poiché questi ultimi sono molto interessati all'acquisto di Tonali. Il direttore sportivo Leonardo sta cercando di tirare su "un altro Verratti" e quindi ha messo gli occhi sulla stella nascente, che ha già fatto il suo debutto con la squadra nazionale.

Secondo quanto riportato da 'tuttojuve.com', sullo sfondo potrebbe esserci anche l'Inter di Antonio Conte che potrebbe realizzare un centrocampo tutto italiano affiancando Tonali a Barella e Sensi.