Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan aveva degli scout presenti al recente incontro della Spagna Under 21 contro i pari età della Germania, al fine di osservare da vicino le prestazioni di Dani Olmo. Si prevede che i rossoneri saranno attivi nella finestra di trasferimento di gennaio a seguito del loro pessimo inizio di stagione e di recente si è detto che il Milan avrà a disposizione 40 milioni di euro da investire.

Uno dei giocatori che i rossoneri potrebbero scegliere di acquistare è proprio Dani Olmo, al quale il Milan è stato continuamente accostato negli ultimi mesi. A giugno, lo stesso Olmo ha confessato di essere lusingato per l'interesse del club milanese, mentre suo padre Miguel ha anche confermato di aver avuto dei colloqui con i rossoneri. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i rossoneri sarebbero ancora fermamente interessati all'idea di acquistare Olmo ed ecco perché hanno inviato scout per cercare di valutare tutte le sue potenzialità. Anche la Juventus era presente alla partita tra le due squadre, che si è conclusa con un pareggio per 1-1 nella quale Dani Olmo ha giocato 56 minuti.

Il Milan pensa ai rinforzi: sul tavolo i nomi di Sidibé ed Elneny

Secondo quanto riportato da Fox Sport, invece, l'Everton potrebbe perdere Djibril Sidibé nella prossima finestra di trasferimento. Si dice che il Milan sia interessato ad acquistare il terzino a titolo definitivo e questo potrebbe indurre il Monaco ad incassare la cifra direttamente a gennaio, senza attendere le decisioni future dell'Everton.

Non è chiaro se il club francese abbia un'opzione nel suo accordo con l'Everton per vendere a titolo definitivo Sidibé, qualora i rossoneri arrivassero con un'offerta importante. Sidibé è pronto a fare il suo esordio da titolare in Premier League con l'Everton contro il West Ham United questo fine settimana, vista l'assenza di Seamus Coleman.

Sempre secondo quanto riportato da Fox Sport, i rossoneri starebbero pensando ad un altro rinforzo da regalare a Pioli durante la prossima finestra di mercato invernale.

Il club di Ivan Gazidis sarebbe vicino all'acquisto di Elneny che si dice sia infelice in Turchia dopo solo un paio di partite. Si ritiene che il Milan stia cercando un sostituto nel caso in cui Franck Kessie si trasferisse al Wolverhampton quando la finestra di trasferimento si aprirà tra un paio di mesi. Il prezzo del cartellino, fissato a 15 milioni di euro, pare rientrare abbastanza nei parametri della dirigenza rossonera.

Elneny rappresenterebbe un ottimo innesto perché sa muoversi in ogni zona della mediana. Una sorta di mix tra Biglia, Bennacer e Kessie, insomma.