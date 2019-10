La Juventus arriva al match di Champions League contro il Lokomotiv Mosca con un'iniezione di fiducia non indifferente, merito della vittoria sofferta di sabato sera contro il Bologna. Una Juventus che ha meritato ampiamente di vincere contro la squadra emiliana, anche se ha sbagliato molte occasioni da gol. Secondo Sarri gli errori sono arrivati per troppa sufficienza sotto porta, in quanto la Juventus avrebbe dovuto chiudere la partita nel secondo tempo.

Meriti al portiere del Bologna, ma anche demeriti dei bianconeri, anche se a Sky sport Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, ha sottolineato che la Juventus meritava la vittoria contro il Bologna soprattutto per il gioco espresso dalla squadra di Sarri. Dire infatti che è stata fortunata, secondo il commentatore televisivo, è sbagliato, in quanto è stato solo per la poca precisione sotto porta che la Juventus non ha chiuso la partita nei primi minuti del secondo tempo.

Cambiasso riconosce i meriti bianconeri

Dunque Esteban Cambiasso a Sky Sport ha sottolineato che 'dire che Juve ha vinto perché è stata fortunata contro il Bologna è sbagliato', in quanto alla maggior parte degli spettatori potrebbe essere rimasta impressa la traversa del Bologna o la parata di Buffon nell'ultima azione della squadra emiliana, ma dire che è stata determinante la sorte nella vittoria bianconera secondo Cambiasso è parecchio errato.

Ci sono molti meriti della Juventus che ha dominato per larghi tratti la partita, ma come ha anche sottolineato Sarri, il 'problema' principale è stato solo la poca concretezza del settore avanzato". Lo stesso commentatore di Sky Sport ha parlato anche della difficoltà della Juventus sulle palle inattive, sottolineando come questo possa dipendere soprattutto dalle caratteristiche dei giocatori. In ogni caso da questo punto di vista ci sono stati dei miglioramenti, anche se, come ricordato anche dal tecnico bianconero, il lavoro nel settore difensivo prosegue ed è quello che richiede maggior tempo prima che i giocatori riescano ad assimilare i nuovi dettami.

La Juventus in Champions League

L'ennesima prova per la difesa bianconera ci sarà questa sera, quando la Juventus affronterà il Lokomotiv Mosca all'Allianz Stadium. E' stato escluso dalla lista convocati Douglas Costa, Sarri non ha voluto rischiarlo per evitare ricadute. Probabile quindi un 4-3-1-2 e, vista anche l'assenza di Ramsey, probabile che come trequartista centrale possa giocare Bernardeschi.

Per quanto riguarda il settore avanzato, Cristiano Ronaldo sarà affiancato da uno fra Higuain e Dybala.