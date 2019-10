Ieri Cristiano Ronaldo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lokomotiv Mosca. CR7 si è detto molto felice del gioco che sta proponendo la Juventus, il fenomeno di Madeira è sempre più al centro del mondo bianconero e vuole raggiungere altri record personali con la maglia della Vecchia Signora. In particolare la giornalista Claudia Garcia, a Calciomercato.it, ha spiegato qual è il desiderio di Cristiano Ronaldo: "Nella sua testa c'è la Champions con la Juventus", ha spiegato la giornalista che poi evidenziato che a suo parere CR7 rispetterà il contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2022: "Credo possa rimanere a Torino fino a quella data, rispettando il contratto con la Juve".

Il futuro di Cristiano Ronaldo

La Juventus, stasera, sarà in campo per affrontare il Lokomotiv Mosca nella terza giornata della fase a gironi di Champions League ed a guidare l'attacco bianconero ovviamente ci sarà Cristiano Ronaldo. CR7 ha appena raggiunto quota 701 gol in carriera grazie alla rete messa a segno contro il Bologna e il suo obiettivo è quello di incrementare questo bottino. Claudia Garcia ha confidato che il portoghese vorrebbe superare Pelè e diventare il miglior marcatore di tutti i tempi raggiungendo quota 800 gol.

In realtà non è O'Rey il miglior goleador di tutti i tempi in gare ufficiali, ma Pepi Bican a quota 805 mentre il fuoriclasse portoghese è attualmente sesto nella classifica all times a quota 701 dietro Gerd Muller (734), Ferenc Puskas e Romario (746) ed i citati Pelé (767) e Bican (805). Ma CR7 punta anche e soprattutto a vincere trofei con la Juve perché prima vengono le soddisfazioni di squadra e poi quelle personali.

A tal proposito la giornalista Claudia Garcia crede che squadra di Sarri possa vincere la Champions: "La Juve è una grandissima squadra e con Sarri può vincere la Champions nei prossimi due anni". Inoltre, la cronista ha spiegato che pensava che la Vecchia Signora potesse avere maggiori difficoltà in campionato con il cambio di allenatore e invece la squadra sta andando molto bene. Infine, ha approvato la scelta di Ronaldo di lasciare Madrid per passare alla Juve: "Cristiano è stato molto intelligente: ha lasciato il Real Madrid per andare in un altro club vincente come la Juventus".

La Juve sarà l'ultimo club europeo del fenomeno di Madeira

Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha reso ancora più straordinario il suo potenziale. I bianconeri con CR7 hanno acquisito un appeal ancora più grande e lo stesso portoghese a Torino può continuare a vincere e a raggiungere molti altri record. Secondo la Garcia, la Juve sarà l'ultimo club europeo in cui giocherà Ronaldo: "In bianconero sarà la sua ultima esperienza in Europa", ha dichiarato la cronista che poi ha spiegato che dopo l'avventura in Italia, il portoghese potrebbe andare a giocare negli Stati Uniti.