Dopo più di 20 giorni il match Inter e Juventus torna a far parlare di sé, non tanto per il risultato (2 a 1 per i bianconeri) ma per il post partita. Secondo il noto giornale di gossip Dagospia alcuni giocatori dell'Inter e della Juventus avrebbero passato una notte infuocata con alcune modelle tutte dell'est Europa. Il festino a luci rosse si sarebbe svolto a Milano, in zona Monumentale, in un locale affittato per l'occasione.

Secondo il giornale di gossip, il numero delle 'signorine' sarebbe stato il doppio rispetto ai giocatori presenti e la notte si sarebbe consumata fra 'sollazzi', champagne e pagamenti in carte di credito rigorosamente gold. Oltre ai giocatori di Inter e Juventus, sarebbe stato presente alla festa un ex giocatore, che nonostante sia sposato, ancora partecipa a queste feste: ovviamente Dagospia non fa il nome del personaggio.

'Festino a luci rosse dopo Inter-Juventus'

Un vero e proprio festino a luci rosse: così si sarebbe svolto il post partita di Inter e Juventus per alcuni giocatori delle due squadre, e come sottolinea Dagospia, anche l'anno scorso è stata lanciata un'indiscrezione di un festino con protagonisti alcuni giocatori della Juventus. Fra l'altro ad una precisa domanda a Massimiliano Allegri in merito alla presunta festa per alcuni giocatori bianconeri, il tecnico toscano sottolineò che di certo non fa il guardiano e che i suoi giocatori hanno fatto bene a divertirsi.

Un festino che comunque non pesò sui risultati della Juventus, in quanto i bianconeri riuscirono a vincere la successiva partita contro il Napoli. Dagospia non è nuovo a queste indiscrezioni e come più volte confermato i giocatori di Serie A spesso sono protagonisti di queste tipologie di 'feste'.

I casi più eclatanti di festini nel mondo del calcio

Non è di certo il primo caso di scandalo a luci rosse associato al mondo del calcio: restano in Serie A ad esempio ricordiamo le 'gesta' di giocatori come Adriano o Miccoli: ad esempio il brasiliano, dopo essersi imposto nell'Inter, è stato più volte coinvolto in festini a base di droga ed alcool in Brasile, in particolar modo nella favela dove il giocatore era cresciuto, Morro de Chatuba.

La presenza di Adriano a tali feste fu immortalata anche attraverso dei video compromettenti. Altro giocatore molto chiacchierato fu Miccoli ai tempi in cui il giocatore era di proprietà del Palermo così come il francese Niang, che fu chiamato in causa su twitter da un trans che avrebbe confermato di essere andato a letto con l'allora punta del Milan. Andando all'estero invece ci fu anche lo scandalo in Francia che coinvolse Ribery e Benzema, che rischiarono tre anni di carcere per essere andati a letto inconsapevolmente con una minorenne.