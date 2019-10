Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. Stando a quanto riporta il noto sito spagnolo Fichajes, l'Atletico Madrid non avrebbe mollato il talento argentino e vorrebbe dargli l'assalto nella prossima sessione di calciomercato invernale. I colchoneros non stanno giocando sicuramente bene in attacco; giocatori come Diego Costa e soprattutto Joao Felix stanno deludendo non poco e i gol iniziano a mancare.

Il tecnico Simeone stravede per l'attaccante della Juventus, che sarebbe il suo primo obiettivo per gennaio. L'Atletico Madrid vorrebbe cedere Correa e poi investire i soldi della cessione nell'acquisto di Paulo Dybala, per il quale, però, servirebbero almeno ottanta milioni di euro. Pare comunque molto difficile che la Juventus decida di privarsi di un giocatore come Dybala. Dopo un inizio di stagione molto difficile, infatti, il talento sudamericano ha iniziato a collezionare minuti ed è andato in rete anche nell'ultima sfida disputata contro il Lecce (anche se il gol è arrivato su rigore). Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Atletico Madrid su Paulo Dybala: possibile colpo Isco

Pare comunque molto difficile che la Juventus decida di liberarsi di cedere Paulo Dybala, giocatore sul quale Maurizio Sarri intende puntare sempre di più. Dovrebbe succedere qualcosa di sorprendente. In questo caso, la Juventus potrebbe rivolgere le sue attenzioni ad Isco del Real Madrid. Il club spagnolo sta vivendo una vera e propria crisi e i risultati negativi potrebbero indurre Florentino Perez a rinnovare la rosa, a partire dalla prossima sessione di calciomercato invernale.

Uno dei nomi calciatori che potrebbe finire sul mercato potrebbe essere proprio il centrocampista spagnolo. L'ex Malaga, infatti, sta giocando pochissimo in campionato e non è mai stato impiegato in Champions League. I "Blancos", inoltre, avrebbero già trovato il suo sostituto. Stiamo parlando di Christian Eriksen, talentuoso centrocampista che milita nelle fila del Tottenham (peraltro nel mirino anche della Juventus).

Isco ha bisogno di giocare, anche per il fatto che vorrebbe essere uno dei protagonisti dei prossimi Europei. Il suo talento è indiscutibile; si tratta inoltre di un giocatore molto duttile, che potrebbe dunque essere impiegato in più ruoli. Gli ottanta milioni di euro che il Real Madrid pretendeva per il suo cartellino dovrebbero sensibilmente ridursi. Isco piacerebbe moltissimo alla dirigenza bianconera, che potrebbe puntare su di lui anche nel caso in cui dovesse rimanere Dybala.