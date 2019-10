La Juventus è pronta a disputare la prossima partita di Serie A contro il Lecce, prevista per sabato 26 ottobre alle ore 15:00 nella città pugliese, in attesa del turno infrasettimanale che la vedrà impegnata contro il Genoa. Questa settimana è arrivata l'ennesima importante vittoria in Champions League, anche se i bianconeri hanno dovuto faticare non poco per ribaltare il risultato: dopo l'iniziale svantaggio del primo tempo, ci ha pensato Dybala a realizzare due gol importanti per la vittoria finale.

Di certo non ha brillato la difesa della Juve, in difficoltà con il settore avanzato della Lokomotiv Mosca. Della sua prestazione in Champions League ha parlato il difensore centrale de Ligt al De Telegraaf. Nonostante l'evidente errore difensivo di entrambi i centrali sul gol della squadra russa, il nazionale olandese si è detto soddisfatto della prestazione nella massima competizione europea.

De Ligt convinto di aver giocato bene contro la Lokomotiv Mosca

Al noto giornale sportivo olandese De Telegraaf, de Ligt ha ribadito: ''Penso di aver giocato bene con la Lokomotiv Mosca, non ho fatto troppi errori''.

Il giocatore ha voluto sottolineare questo soprattutto per rispondere alle continue critiche che gli arrivano da parte di molti media, italiani e non. D'altronde sul giocatore pesa la somma spesa della Juventus per acquistarlo in estate dall'Ajax. Sul gol della Lokomotiv Mosca, più di de Ligt, a detta degli addetti ai lavori, ha sbagliato maggiormente Bonucci, che ha provato ad anticipare il settore avanzato russo.

Lo stesso de Ligt ha anche dichiarato di non ascoltare troppo le critiche, soprattutto quelle non costruttive. Il giornalista del De Telegraaf lo ha stimolato in merito al fatto che ha dovuto contribuire all'impostazione del gioco della Juve, in quanto la Lokomotiv Mosca si è arroccata in difesa per tutta la partita, ma de Ligt ha risposto che ha fatto semplicemente il suo lavoro. Altra provocazione invece è stata quella riguardante il fatto che il giocatore faccia troppa palestra, mentre l'olandese ha voluto rispondere che ne faceva di più all'Ajax rispetto che alla Juventus.

La Juventus a Lecce

Intanto, Sarri potrebbe riconfermare gran parte dei titolari di Champions per il match contro il Lecce di sabato ma, considerando il turno infrasettimanale ed il derby di Torino di sabato 2 novembre, probabile che qualche giocatore possa riposare. De Ligt dovrebbe essere confermato, ma non è detto che Sarri non decida di dare una chance a Rugani e/o Demiral. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, probabile riposo per Cristiano Ronaldo: a Lecce potremmo vedere l'inedito duo argentino Higuain e Dybala.