Il Calciomercato della Juventus si muove già per la prossima estate e sulla lista di Fabio Paratici iniziano a fioccare i nomi di grandi giocatori che vanno in scadenza di contratto nel 2020. I primi sul taccuino bianconero sono Eriksen e Cavani ma non sono gli unici, visto che anche altri giocatori sono stati accostati recentemente ai Campioni d’Italia.

D’altra parte la tradizione della Juve con i colpi a parametro zero è decisamente positiva: uno dei primi fu Andrea Pirlo, scaricato dal Milan e capace di vincere ancora molto nonostante l’età a Torino.

Altra intuizione geniale fu quella che vide Paul Pogba approdare in Italia da giovane sconosciuto per poi diventare un campione affermatissimo. Recente è l’acquisto di Aaron Ramsey, che nonostante i problemi fisici ha già fatto vedere di poter essere molto utile alla causa. L'ultimo in ordine di tempo è invece Adrien Rabiot, che ancora deve fare vedere quante vale in serie A. Fortuna alterna per Emre Can, arrivato da svincolato a parametro zero dal Liverpool: l’anno scorso fu molto apprezzato, in questa stagione invece non riesce proprio ad entrare nelle grazie di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus: l’idea Cavani prende corpo

Tra i tanti colpi a “zero” del calciomercato della Juventus negli ultimi anni manca un grande attaccante, un vuoto che potrebbe essere colmato già a giugno 2020 visto che da Parigi filtrano voci sul possibile addio al PSG di Cavani. Al Matador sta rubando la scena, e il posto in squadra, quel Mauro Icardi che in Francia è tornato un super bomber: la sensazione è che Leonardo proporrà presto all’Inter un incontro per discutere del riscatto dell’intero del cartellino del giocatore.

Una brutta notizia per Cavani, che così vedrebbe anche in futuro ridursi le possibilità di giocare titolare. In molti dicono che questa situazione di mercato indurrebbe l’uruguaiano a cambiare area già la prossima estate, quando il suo contratto sarà scaduto e potrà scegliere tra le tante, probabili, offerte che gli arriveranno.

La Juve sembra essere molto interessata al giocatore e sta seguendo l’evoluzione con particolare attenzione.

Un assist per Paratici arriva proprio dal giocatore che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe rifiutato il trasferimento negli USA e più precisamente all’Inter Miami di David Beckham. L’attaccante ha ancora fame di grande calcio e vuole restare in Europa, magari tornando in Italia dove a Torino lo aspettano a braccia aperte. Attenzione però alla concorrenza che in questo caso arriva forte dalla Spagna dove scrivono che Cavani avrebbe già scelto l’Atletico Madrid come sua prossima destinazione.

Eriksen alla Juventus è possibile anche a gennaio

Il secondo nome caldo sul taccuino della Juventus è quello di Eriksen del Tottenham. Il centrocampista danese ha più volte rifiutato le offerte di rinnovo degli Spurs ed è caccia di una nuova avventura professionale: il suo contratto scade nel 2020 e i Campioni di’Italia sono tra le pretendenti al giocatore insieme al Real Madrid, altro gigante del calcio europeo più volte accostato allo scandinavo.

La corsa potrebbe essere aperta anche per gennaio perché il Tottenham non vorrebbe perdere il suo gioiello a zero. Così dall’Inghilterra rimbalzano da giorni le voci di un possibile scambio con Rabiot, colpo a parametro zero della scorsa estate che alcuni vedono come possibile partente già nei prossimi mesi. Difficile ipotizzare ora il futuro del danese perché sono troppe le squadre che lo vogliono e tra questa ci sarebbe anche il Manchester United: tante le voci che lo spingono un giorno da una parte e un giorno dall’altra, la certezza è che la Juventus c’è e ci proverà fino alla fine.

Altra opzione per la prossima estate sarebbe Willian, che piace anche al Barcellona. Con Sarri a Londra è stato sempre titolare, i contatti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 con il Chelsea vanno rilento nonostante Lampard non voglia perderlo. Così da Oltremanica sono tanti i rumors che indicano il brasiliano possibile come possibile acquisto della Vecchia Signora. Si sta invece complicando la questione Meunier: il terzino, che sembrava in rotta con il PSG, ha riconquistato spazio nell’undici titolare parigino e adesso si sarebbe convinto a rinnovare.

Il calciomercato della Juventus guarda lontano, gli svincolati sono sempre un’occasione e nel 2020 i nomi fanno ingolosire e non poco Fabio Paratici.