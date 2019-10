Questa mattina, la Juventus si è subito ritrovata alla Continassa per preparare la sfida contro la Lokomotiv Mosca. Infatti, i bianconeri martedì saranno nuovamente in campo per la terza gara del girone di Champions League. Oggi, però, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi e chi ha giocato contro il Bologna ha svolto un lavoro defaticante, mentre gli altri giocatori hanno effettuato un allenamento tradizionale.

Dunque di fatto Maurizio Sarri avrà solo la sedute di lunedì e la rifinitura di martedì mattina per decidere la formazione da schierare la sera del 22 ottobre. Quello che sembra certo è che contro la Lokomotiv Mosca fra i titolari si rivedranno Wojciech Szczesny e Blaise Matuidi.

Ballottaggio Dybala - Higuain

Nei prossimi giorni in casa Juventus ci sarà un grande dubbio da risolvere ovvero chi affiancherà Cristiano Ronaldo in attacco fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

I due argentini sono costantemente in ballottaggio e nei prossimi allenamenti si "sfideranno" per cercare di convincere Maurizio Sarri ad affidare loro una maglia da titolare. Ieri, la scelta del tecnico della Juve è ricaduta sul Pipita e perciò la sensazione è che in Champions League, invece, possa toccare alla Joya. In ogni caso la decisione finale verrà presa solo a poche ore dalla gara contro la Lokomotiv Mosca.

Infatti, nella rifinitura di martedì mattina, lo staff tecnico farà le ultime prove di formazione che serviranno a sciogliere gli ultimi dubbi. Un altro nodo da sciogliere in casa Juve riguarderà la trequarti, infatti, ieri, Aaron Ramsey è stato tenuto a riposo a scopo precauzionale. Adesso resta da capire se il gallese potrà essere titolare in Champions oppure se verrà confermato Federico Bernardeschi.

Per il resto le scelte di formazione sembrano pressoché fatte visto che in difesa non ci saranno novità e si rivedranno i titolarissimi Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro.

Lunedì allenamento pomeridiano per la Juve

Quella di lunedì sarà una giornata molto intensa per la Juventus che si allenerà nel pomeriggio alle ore 16 per preparare la partita contro la Lokomotiv Mosca.

Quella di domani sarà la seduta della vigilia della Champions League e perciò il primo quarto d'ora della sessione sarà aperta solo ai media, dopodiché a porte chiuse Maurizio Sarri impartirà i dettami tattici. Però le prove definitive di formazione, il tecnico le farà direttamente il giorno della partita visto che come da tradizione sarà in programma la rifinitura mattutina. Ma prima ci sarà un ulteriore appuntamento nella giornata di lunedì visto che alle 14 sarà in programma la conferenza stampa di Maurizio Sarri e di un giocatore bianconero.