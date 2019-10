L’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo contro la Grecia sabato 12 ottobre alle ore 20,45 nella settima giornata delle Qualificazioni agli Europei del 2020.

L’Italia è finora a punteggio pieno, con 18 punti nelle sei gare disputate. Oggi sembra quasi tutto facile, ma nulla era scontato dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale 2018.

Il ct Roberto Mancini è stato bravo a puntare sui giovani ed oggi la Nazionale pare essere tornata competitiva come qualche anno fa.

Vincendo la gara di sabato, l'Italia arriverebbe a 21 punti in classifica nel girone J, con almeno 6 lunghezze di vantaggio sulla seconda che attualmente è la Finlandia.

L'Italia punta alla qualificazione immediata

Con un'eventuale vittoria sulla Grecia sabato si potrebbe già ritirare l’accredito per gli Europei del 2020 se la Finlandia dovesse perdere in casa con la Bosnia o se l'Armenia, ora terza in classifica, non dovesse vincere con il Liechtenstein.

Se si considera che nelle ultime tre partite a parte la Bosnia, l’Italia giocherà rispettivamente contro Liechtenstein in trasferta e Armenia in casa, si capisce quanto sia importante vincere la gara di sabato anche per arrivare primi nel girone.

Contro la Grecia, non particolarmente in forma e senza Manolas, Mancini non dovrebbe farsi prendere dalla voglia di cambiare modulo e disposizione in campo, riproponendo la sua squadra tipo con un 4-3-3 di attacco.

L’Italia potrebbe schierare in porta Donnarumma. Difficilmente Mancini cambierà il portiere, dovendo effettuare una scelta obbligata, opterebbe per il collaudato Sirigu. Poco probabile il debutto di Meret, almeno in questa partita.

In difesa, partendo da destra, potrebbe far scendere in campo Florenzi, Bonucci, Romagnoli ed Emerson. A centrocampo quasi sicuri Verratti, Jorginho e Barella. In attacco ci sono i maggiori dubbi di abbondanza.

Il commissario tecnico della nazionale dovrebbe schierare un tridente con Belotti o Immobile centrali e sulle due fasce, deve decidere tra Insigne, Chiesa o Bernardeschi.

La classifica del gruppo J:

1^ Italia - 18 punti

2^ Finlandia - 12 punti

3^ Armenia - 9 punti

4^ Bosnia ed Erzegovina - 7 punti

5^ Grecia - 5 punti

6^ Liechtenstein -1 punto

Il calendario delle prossime partite dell'Italia

12 ottobre - Italia-Grecia ore 20:45

15 ottobre - Liechtenstein-Italia ore 20:45

Se l'Italia arrivasse a punteggio pieno dopo la partita nel granducato del Liechtenstein, il primo posto in classifica sarebbe garantito e Mancini potrebbe poi affrontare le ultime due partite come una sorta di passerella, potendo anche provare altri giocatori.

15 novembre - Bosnia ed Erzegovina-Italia ore 20:45

La partita più complessa, perché fuori casa e perché la Bosnia ha una buona tradizione ed ottimi giocatori, due dei quali, Miralem Pjanić ed Edin Džeko, giocano in Italia.

18 novembre - Italia-Armenia ore 20:45.