Il nuovo obiettivo del Calciomercato della Juventus sarebbe N’Golo Kanté. In Inghilterra spingono sulla notizia ormai da qualche giorno e si dicono sicuri dell’interessamento bianconero. Sarebbe Maurizio Sarri ad avere chiesto alla società uno sforzo per il francese che andrebbe a completare la mediana. Ovviamente il prezzo è molto alto (circa 78 milioni di euro) e ci sarebbe una forte concorrenza del Real Madrid che ha bisogno di centrocampisti per far fronte alle possibili uscite di Modric e Kroos.

Calciomercato Juve: Kanté sarebbe nel mirino

L’affare Kanté – Juventus tiene così banco, anche se in Italia nessun giornale o televisione ne parla con insistenza come avviene invece in Inghilterra. Dal Sun al Guardian in molti accostano il 28enne campione del mondo francese alla Vecchia Signora e ovviamente sarebbe Maurizio Sarri a spingere per avere il centrocampista. Il tecnico bianconero lo vedrebbe come perfetto rinforzo per un centrocampo che se dovesse continuare ad essere a rombo avrebbe bisogno di innesti.

Pjanic è il puntello fisso in regia, Ramsey è l’uomo in più nelle due fasi di gioco, ma sugli altri elementi in rosa ci sono alcuni dubbi da sciogliere. Khedira è stato spesso fermato dagli infortuni, Matuidi ancora deve rinnovare il contratto, Emre Can sembra sempre in partenza e Bentancur ancora non riesce a spiccare il volo.

Così le voci su Kanté iniziano ad essere insistenti ma raccontano di una trattativa parecchio costosa.

Il transalpino ha ancora tre anni di contratto con il Chelsea che quindi alza la posta e fissa il prezzo intorno ai 78 milioni di euro. Un’operazione importante che, a meno di clamorosi risvolti, non potrà essere portata avanti a gennaio. I blues hanno ancora il mercato bloccato per oltre 200 giorni e quindi non potrebbero acquistare il sostituto. E poi a mettersi tra Kanté e la Juve ci sarebbe anche il Real Madrid.

Kanté alla Juventus, la concorrenza è il Real Madrid

Zinedine Zidane sta attraversando un periodo molto difficile. Le merengues sono su un otto volante e vivono tra vittorie, l’ultima in Liga, e partite difficili da digerire come le prime due in Champions League. C’è bisogno di rinforzi e l’ex juventino avrebbe individuato nel centrocampo il reparto in cui acquistare qualche pedina. D’altronde Modric a fine anno potrebbe andare via e anche l’avventura spagnola di Kroos potrebbe essere al capolinea.

Così Kanté è nel mirino di Fiorentino Perez che contende anche Paul Pogba ai torinesi. Una doppia sfida di cui è praticamente impossibile capire quale sarà il finale.

Insomma in Inghilterra rivelano l’interessamento dei bianconeri, in Spagna, con precisione il quotidiano Sport, raccontano del pressing del Real Madrid. Kanté è pronto a diventare un nome caldo per gennaio ma soprattutto per giugno, anche se comunque la lunghezza del contratto e la valutazione del Chelsea non renderanno di certo facile ogni tipo di contatto.

Per ora quindi è meglio riportare solo i rumors che dicono che il calciomercato della Juventus avrebbe un nuovo super obiettivo: si chiama N’Golo Kanté e lo sponsorizzerebbe direttamente Maurizio Sarri.