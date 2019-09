Giornata importante per i colori rossoneri dato che la dirigenza del Milan, assieme a quella dei cugini nerazzurri ha presentato i due progetti per lo stadio che andrà in sostituzione di San Siro. Questa sera però si torna a parlare di calcio giocato e alle ore 21 l'arbitro Guida fischierà l'inizio di Torino - Milan. Entrambe le squadre attualmente a 6 punti in classifica ed entrambe reduci da una sconfitta: i padroni di casa hanno perso contro la Sampdoria a Marassi, mentre il Milan ha perso il derby con l'Inter per due a zero manifestando una netta inferiorità rispetto all'Inter capolista.

Walter Mazzarri si affiderà al classico 3-4-2-1 con ben due ex Milan in campo ovvero Laxalt esterno sinistro e Verdi ad affiancare Belotti in attacco. Dubbi e critiche sono arrivate all'allenatore del Milan Marco Giampaolo che potrà far scendere dal primo minuto in campo Calabria dopo la giornata di squalifica seguente all'espulsione con l'Hellas Verona, ma non potrà contare su Paquetà. Ballottaggio a centrocampo tra Biglia e Bennacer oltre ad un incognita su chi saranno i compagni di reparto di Piatek, Leao e Suso sembrano i favoriti, ma come con il derby ci si aspettano sorprese dal mister rossonero.

🆕 Un Nuovo Stadio per Milano 🆕

Guarda sulla nostra App ufficiale i progetti selezionati 📽📸

Check out the selected projects on the AC Milan Official App 📽📸

📲 https://t.co/SWTea3GYoA pic.twitter.com/EVb4Bp8uwJ — AC Milan (@acmilan) September 26, 2019

Le probabili formazioni:

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Laxalt; Berenguer; Zaza, Belotti.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romangoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Leao, Piatek.

Our first mid-week encounter starts soon; crosscheck your kick-off times, Rossoneri 🌍#TorinoMilan: a che ora vedrete la partita? 🌍#SempreMilan pic.twitter.com/Xqv2UHWGET — AC Milan (@acmilan) September 26, 2019

I convocati di Mister Mazzarri per la sfida con il Milan:

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani.

Difensori: Aina, Ansaldi, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Lyanco, Nkoulou.

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Meite, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Edera, Falque, Millico, Verdi, Zaza.

I convocati di Mister Giampaolo per la sfida con con il Torino:

Here’s our 23-man squad for the trip to Torino ⚽



Ecco i 23 rossoneri convocati per #TorinoMilan ⚽#SempreMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/jdbNahdXVa — AC Milan (@acmilan) September 25, 2019

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

Dove vedere Torino - Milan e le probabili quote:

Il programma della quinta giornata di campionato vedrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino la sfida tra Torino e Milan. La partita è trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A, canale 203, e su Sky Sport 251. La telecronaca è condotta da Maurizio Compagnoni, affiancato per il commento tecnico di Luca Marchegiani. La partita sempre per gli abbonati Sky sarà visibile sull'app Skygo e in vendita in streaming sulla piattaforma di Sky 'NowTv'. Le quote previste dalla maggior parte delle società di scommesse sportive sono: