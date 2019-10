La Juventus negli ultimi anni ha raggiunti diversi trofei, in particolar modo in Italia, dove da otto anni si conferma la squadra più forte del campionato, oltre ad aver vinto più volte la Coppa Italia o la Supercoppa Italiana. Uno dei giocatori più importanti arrivati a Torino negli ultimi anni è stato sicuramente il terzino sinistro Patrice Evra, fondamentale soprattutto nei primi anni di Allegri alla guida dei bianconeri.

Con la Juventus il francese ha anche giocato una finale di Champions League nel 2015 contro il Barcellona, persa per 3 a 1.

Proprio della Juve ha voluto parlare Evra, confermando la bontà della sua esperienza in bianconero e ribadendo anche la difficoltà nel lavorare in bianconero ed in generale nel campionato italiano. Come sottolineato dall'ex terzino sinistro francese a 'Monday Night' su Sky, l'esperienza alla Juventus lo ha arricchito molto in professionalità in quanto secondo Evra come si lavora in bianconero non si lavora da nessuna parte.

'Al Manchester United è stata una vacanza in confronto al mio periodo alla Juventus'

Patrice Evra, ospite nella trasmissione 'Monday Night' di Sky, ha parlato del periodo alla Juventus e l'ha messo in confronto con la sua esperienza da giocatore al Manchester United: il terzino sinistro non ha avuto paura nel ribadire che 'In Inghilterra è stata una vacanza in confronto al mio periodo alla Juventus'.

Nonostante abbia vinto molti trofei con la società inglese, l'esperienza in Italia lo ha arricchito ed essersi misurato con un ambiente come quello della Juventus, professionale al massimo anche nei minimi dettagli, lo ha reso orgoglioso di sé stesso in quanto mentalmente ciò rappresenta una crescita importante a livello umano e professionale.

Evra ha raccontato che a Torino ogni giorno si lavora, che bisogna mangiare tutti insieme e che vi è un solo un giorno di riposo al mese.

Una disciplina che poi porta a notevoli risultati, basti vedere i trofei vinti negli ultimi anni dalla Juventus. Lo stesso ex giocatore ha anche lanciato una frecciatina a chi sostiene che si facile giocare in Italia, secondo Evra: 'Questa gente non sarebbe neanche in grado di allenarsi in Italia'.

Evra e i social

Evra è rimasto legato all'ambiente Juventus e spesso nei suoi video sui social esalta i bianconeri e tanti suoi ex compagni con cui ha avuto modo di condividere alcune esperienze professionali.

Fra l'altro il terzino francese aveva anche giocato con Cristiano Ronaldo al Manchester United, così come con Dybala nella Juventus. Proprio i due giocatori del settore avanzato bianconero sono spesso argomento dei suoi post su Instagram, questo testimonia come il francese sia rimasto in ottimi rapporti con gran parte dei suoi ex compagni.