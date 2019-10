Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan sarebbe interessato al giovane giovane difensore del Bayern Monaco Lars Lukas Mai. Fino ad ora la Elliott Management ha utilizzato una strategia di mercato volta ad acquistare principalmente giovani giocatori con un alto potenziale per registrare future plusvalenze in bilancio, di conseguenza il Milan è stato accostato a una serie di nomi con delle ottime prospettive future.

In queste ultime ore è spuntato un nuovo nome, stavolta proveniente dalla Bundesliga: secondo un rapporto di Tuttomercatoweb, il Milan starebbe tenendo d'occhio il difensore di 19 anni attualmente capitano dell'under 19 dei campioni di Germania.

Il club bavarese lo ha legato a un nuovo accordo fino al 2022 la scorsa settimana, ma i rossoneri sanno che potrebbe esserci un'opportunità per acquistarlo prima che il giocatore entri nella prima squadra.

Tuttavia, anche i principali rivali del Bayern, il Borussia Dortmund, sono interessati a Mai, il che significa che il Milan deve entrare rapidamente in azione se vuole portarlo in Italia. Finora l'adolescente ha fatto due apparizioni in prima squadra per il Bayern e milita anche nella nazionale tedesca a livello Under 18.

Milan, occasione dal Real Madrid per gennaio

Come annunciato dal quotidiano spagnolo As e riportato da Eurosport, il Real Madrid ha messo sul mercato Brahim Diaz, una nuova occasione di mercato potenziale per il nuovo Milan di Stefano Pioli.

Dopo l'interesse per il giocatore mostrato questa estate, il Milan potrebbe infatti tentare di acquistare il centrocampista del Real Madrid nella finestra di trasferimento di gennaio in quanto il ventenne, che ha giocato solo nove volte nella Liga Spagnola 2018-19 segnando un gol, in questa prima parte della stagione 2019-20 ha giocato appena otto minuti. Secondo Calciomercato.it, che cita il quotidiano spagnolo AS, Diaz è diventato "una nuova potenziale opportunità di mercato per Stefano Pioli e il Milan".

AS infatti afferma che il Real Madrid avrebbe messo sul mercato Diaz solo un anno dopo averlo acquistato dal Manchester City con un accordo da 25 milioni di euro, in quanto il giocatore non è chiaramente nei piani di Zinedine Zidane e la dirigenza del club ha "ordinato all'entourage del giocatore di trovare una nuova sistemazione". Il rapporto conclude aggiungendo che il Milan potrebbe fare affidamento sui loro "eccellenti rapporti con la dirigenza di Madrid", come visto nell'accordo che ha portato Theo Hernandez a San Siro in un affare di 20 milioni di euro quest'estate.

Dopo il colpo Theo Hernandez, il Milan potrebbe dunque provarci per Diaz già a gennaio con l’ipotesi prestito che prende sempre più corpo. Situazione in divenire ma Maldini e Massara tornano a guardare a Madrid: Brahim Diaz è l’occasione di mercato per i rossoneri.